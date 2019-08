La vita dopo i figli? Te la racconta Netflix

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Tre madri che hanno smesso di dormire da quando i loro, tre maschi, si sono trasferiti nella città che non dorme mai, New York City. Ma è l’amicizia che le lega a averle salvate dalle notti insonni, un legame solido quanto quello che unisce i loro bambini, compagni di giochi in un parco di Poughkeepsie, ora adulti di stanza nella Grande Mela. Sentendosi tradite dalle dimenticanze dei, proprio durante il giorno della festa della mamma, le tre lasciano gli agii e latranquilla dei sobborghi tuffandosi a capofitto in un inaspettato viaggio per sorprendere ia New York. La soluzione per ogni problema (dalle ginocchia sbucciate fino alla laurea) per i personaggi interpretati da Patricia Arquette, Felicity Huffman e Angela Bassett è sempre stato il sostegno tra madri, dove ogni incontro tra le tre amiche si trasforma in una seduta di psicoterapia per lo spettatore. Non ...

matteosalvinimi : Pazzesco Amici! Guardate con i vostri occhi: ecco come portavano via i bimbi a #Bibbiano. Lo ribadisco anche oggi:… - robertosaviano : Nella Russia di Putin (modello del Ministro della Mala Vita Salvini) essere all'opposizione significa finire in pri… - davidecalabria2 : Sarà strano, stranissimo dopo tanti anni, non vivere lo stesso spogliatoio, non indossare la stessa maglia, non ave… -