La vicenda dei 49 milioni della Lega | dall' inizio 

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'inchiesta sui fondiNord, culminata nella sentenzaCassazione che prescrive il reato di truffa per Umberto Bossi e l'ex tesoriere Francesco Belsito, condannati in appello rispettivamente a un anno e 10 mesi e a 3 anni e 9 mesi, si sviluppa dai primi mesi del 2012. Allora Belsito venne indagato con le accuse di truffa ai danni dello Stato e riciclaggio per la sua gestione dei rimborsi elettorali ricevuti dal partito, trasferiti in parte - secondo gli inquirenti - all'estero, in particolare a Cipro e in Tanzania, e qui investiti in varie attività, tra cui l'acquisto di diamanti. Laaveva portato alle dimissioni di Bossia carica di segretario, seguite da quelle dei suoi più stretti collaboratori, e al processo celebrato a Genova. Al centro del procedimento, i rimborsi elettorali ricevuti'alloraNord tra il 2008 e il 2010, per un totale di ...

