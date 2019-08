La Tav spiegata al M5s Da Di Pietro

Fonte : ilfoglio

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma. “Il premier Conte si presenti in tribunale”. In che senso, Antonio di? “Al Quirinale, volevo dire”. Vulcanico e inquisitorio, come sempre, l’ex pm sferza i Cinque stelle. “Uno spettacolo umiliante. Come da programma, la mozione no Tav non è passata. Adesso, anziché prendere atto che non

Turi_000 : @maurizioft @mariotoscana196 @AlvisiConci La gente normale manco sa che cos'è una mozione.. né perché o per cosa il… - franknew67 : RT @marco_bragazzi: La #TAV spiegata bene. #ndrangheTAV -