La prima foto di Domenico Tartaglione | Rosa Perrotta aveva detto | “Non lo mostrerò sui

Heidi Klum e Tom Kaulitz : ecco la prima foto dal loro matrimonio italiano : Entrambi vestiti di bianco The post Heidi Klum e Tom Kaulitz: ecco la prima foto dal loro matrimonio italiano appeared first on News Mtv Italia.

Domenica In - ricordate la figlia di Mara Venier? Ecco Elisabetta oggi : foto clamorosa in prima pagina : Tempo di confessioni per Mara Venier, la mitica conduttrice di Domenica In, il programma di Rai 1 riconfermatissimo per la prossima stagione. Le confessioni viaggiano in un'intervista su oggi, che le dedica un ampio servizio nel quale Zia Mara parla del suo ruolo di madre: "Sì, sono stata una mamma

FOTO – Calendario primavera 2019-2020 - si parte il 14 settembre : Il sito calcioefinanza.it ha ostato la FOTO del Calendario Primavera 1 della prossima stagione. Calendario Primavera – Esordio in casa del Napoli contro il Torino, la terza con l’Inter. Napoli-Juventus alla penultima giornata. Altre curiosità “Calendario campionato Primavera 2019 2020 – La Lega Serie A ha svelato oggi il Calendario del campionato Primavera per la stagione 2019/20. Il Campionato Primavera 1 TIM – Trofeo ...

30 foto che sembrano normali prima di conoscerne la storia - ma nascondono vicende incredibili : La fotografia è una forma d’arte in grado di congelare le emozioni di un determinato momento nel tempo. Lo sviluppo dell’arte ha influenzato il mondo in molteplici modi e ha dato alle persone il potere fissare determinati momenti delle loro vite. Per sentire davvero l’influenza e l’impatto di una fotografia, è necessario conoscerne il contesto. Ecco, allora, una lista di 30 foto, apparentemente normalissime, con retroscena strani, ...

Giorgia Gabriele è diventata mamma : la prima foto di Matteo : E' nato il primo figlio della modella, ex fidanzata di Gianluca Vacchi, ora legata al manager Andrea Grilli

“Vi presento Domenico”. Rosa Perrotta - la prima foto in assoluto del figlio : è bellissimo : Rosa Perrotta presenta Domenico, il figlio avuto da Pietro Tartaglione. Raggiante e bella come non mai, Rosa Perrotta ha posato per i fotografi di Chi in edicola questa settimana. Un nome che Rosa Perrotta e il compagno hanno scelto in onore del padre di Pietro. Pietro con il quale dovrebbe convolare a giuste nozze nel giro di poco. Così dice nel corso di una lunga intervista, sempre sulle pagine del settimanale, in cui ammette di essere ...

Ecco la prima foto di Pinocchio nel film di Matteo Garrone - : Niente effetti speciali al computer ma solo un magistrale lavoro di trucco per Federico Ielapi, l'attore di 8 anni che interpreta Pinocchio nel nuovo film di Garrone Pinocchio Raffaello Binelli ?Url redirect: https://larno.ilgiornale.it/2019/07/30/Ecco-il-volto-di-Pinocchio-nel-nuovo-film-di-Matteo-Garrone/Ecco la prima foto di PinocchioIl film di ...

Luca Parmitano invia la prima cartolina spaziale della sua Sicilia [FOTO] : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano ha pubblicato su Twitter la prima cartolina della Sicilia, sua terra natale, da quando il 20 luglio è andato in orbita per la missione Beyond, la seconda per il colonnello dell’Aeronautica Militare, a bordo della Stazione spaziale Internazionale. “Come zucchero a velo, nuvole di bel tempo spolverano di bianco le terre della mia infanzia,“, scrive l’astronauta, nato a Paternò, ...

Pinocchio - ecco la prima fotografia del burattino di Collodi secondo Matteo Garrone : Uno sguardo tra un automa fantasy e un replicante solcato da lacrime nere. Il mezzo busto frontale di Federico Ielapi, alias Pinocchio nel nuovo film di Matteo Garrone, incanta gli occhi e trasmette un certo senso di inquietudine. Quell’ambiguità quasi surreale che è la cifra caratteristica di tutti i protagonisti del cinema di Garrone. Quindi niente di nuovo, ma tutto di nuovo. Perché la creazione a livello di trucco del Pinocchio/Ielapi è di ...

La prima foto della Missione Beyond scattata da Luca Parmitano : la Terra del Fuoco vista dalla Cupola : L’astronauta italiano ESA Luca Parmitano, partito alla volta della Stazione Spaziale lo scorso 20 luglio, ha scattato la prima FOTO della Missione Beyond. Parmitano ha immortalato la Terra del Fuoco in uno scatto mozzafiato, nel quale l’arcipelago che si estende nella punta meridionale del Sud America è avvolto dalle nubi, illuminate dal Sole. “La mia prima FOTO dalla Cupola, da quando sono tornato“, ha scritto ...

Mercedes EQC - la prova de Il Fatto.it – La prima 100% elettrica della Stella è un suv coupè – FOTO : Nel 2016 Mercedes-Benz ufficializzava la nascita del marchio EQ per la mobilità elettrica con il concept che oggi, anno domini 2019, è diventato un modello di serie e pronto per essere lanciato nelle concessionarie già dal prossimo ottobre: stiamo parlando di EQC, la prima creatura a zero emissioni della Casa di Stoccarda. Che, di fatto, è un po’ la punta dell’iceberg dell’intero processo di transizione “Ambition ...

Gli restano solo 5 euro sul conto - papà single si uccide : l’ultima foto prima del suicidio : Phillip Herron, 34enne inglese, aveva deciso di lasciare il lavoro per occuparsi dei suoi tre bambini. Tuttavia, si era ritrovato oberato dai debiti, nell'attesa che un'agenzia britannica gli corrispondesse un bonifico (mai arrivato). prima di togliersi la vita, il 18 marzo, ha postato una foto di se stesso in lacrime sui social.Continua a leggere

MotoGp – Vacanza romantica anche per… Marquez : lo spagnolo posta la prima foto con la sua Lucia [GALLERY] : Vacanza d’amore per Marc Marquez: lo spagnolo in compagnia della sua dolce metà, Lucia Rivera Romero Da tempo ormai dalla Spagna è arrivato un importantissimo scoop riguardante la vita privata di Marc Marquez: lo spagnolo si è infatti fidanzato. Dopo le prime uscite ‘di nascosto’, la bella Lucia Rivera Romero è stata al fianco di Marquez al Montmelò, dove il pilota ha trionfato ed ha ricevuto un tenero bacio al parco ...

Cittadella - presentate le nuove divise : prima maglia granata - seconda gialla - terza bianca [FOTO] : Il Cittadella ha presentato le nuove maglia per la prossima stagione. Ecco le maglie Mizuno per la stagione 2019/20! prima maglia granata, seconda gialla e terza bianca come da tradizione! Sono state svelate in anteprima questa sera durante la presentazione in Piazza Pierobon, tra qualche settimana sarà possibile acquistarle anche on-line nel CittaStore!L'articolo Cittadella, presentate le nuove divise: prima maglia granata, seconda ...