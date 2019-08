La partecipazione dell’Italia alle Olimpiadi di Tokyo 2020 è a rischio?

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Il presidente del Coni Giovanni Malagò (foto: PHILIPPE LOPEZ/AFP/Getty Images) Esiste una possibilità che l’Italia venga estromessa ddidele che la sede dei giochi olimpici invernali del 2026 non sia più Milano-Cortina, che ne ha appena vinto l’assegnazione. Martedì 6 agosto il Comitato olimpico internazionale ha aperto alla possibilità di sospendere o ritirare il suo riconoscimento, come extrema ratio per opporsi a una legge delega voluta dal sottosegretario leghista Giancarlo Giorgetti che permette al governo di intervenire sulla riorganizzazione del Coni, il Comitato olimpico nazionale italiano presieduto da Giovanni Malagò, intaccandone di fatto l’autonomia. L’avvertimento non ha sortito nessun effetto e in serata il provvedimento è stato approvato con 154 sì, 54 no e 52 astenuti. Secondo il governatore della Lombardia Attilio ...

