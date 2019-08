La nuova moda del momento è inviare messaggi al vicino di numero telefonico

HITMAN 2 – Arriva ‘Siberia’ nuova mappa per la modalità Sniper Assassin : Warner Bros. Interactive Entertainment e IO Interactive hanno condiviso oggi un nuovo trailer di HITMAN 2 che mostra la nuova mappa della modalità Sniper Assassin, “Siberia”, nuovissimo contenuto scaricabile (DLC) in arrivo domani (30 luglio) per tutti i possessori del Pass Espansioni. L’ultima missione a lungo raggio porta i giocatori alla struttura penitenziaria Perm-14, nei pressi della glaciale tundra ...

“Non mettete ghiaccioli nella vagina - è pericoloso” : l’allarme lanciato dai ginecologi dopo la ‘nuova moda’ dovuta al caldo : Il caldo record registrato in questi giorni in Europa ha dato vita a una serie di ‘mode’ che stanno facendo discutere. Da una ginecologa inglese è arrivato un allarme a dir poco bizzarro, ma giustificato dai frequenti casi riscontrati:“Non mettete ghiaccioli nella vagina, è pericoloso” ha detto l’esperta. Nel Regno Unito sono stati segnalati diversi casi di persone che hanno deciso di mettere in atto questa pratica, ...

Ora è più vicina la modalità scura per WhatsApp : nuova data per iPhone - attesa con Android : Stiamo vivendo un'estate molto calda per quanto concerne un'app del calibro di WhatsApp. Tutto ruota al delicato tema della modalità scura, che durante il mese di maggio sembrava ormai ad un passo per gli utenti Android e iPhone come avrete notato con il nostro articolo di allora. Alcuni problemi di natura tecnica, tuttavia, hanno rallentato non poco il processo di sviluppo, al punto che in giro per il mondo in tanti attendono ancora la svolta ...

MXGP 2019 : la nuova modalità Waypoint e il Track Editor protagonisti del nuovo trailer : Con un nuovo nuovissimo trailer, Milestone ha presentato due funzioni tanto attese di MXGP 2019: il Track Editor e una nuovissima modalità di gioco, il Waypoint.Trovate tutto nel comunicato ufficiale:Per la prima volta nella storia della franchise, i giocatori avranno un Track Editor per creare la loro pista preferita, completamente personalizzata, con specifici moduli Motocross. Ma non è tutto! Possono anche scegliere tra diverse location, ...

Ghost Recon Wildlands sta per ricevere la nuova modalità gratuita Mercenaries : Ubisoft annuncia Mercenaries, una nuovissima modalità di gioco gratuita per Tom Clancy's Ghost Recon Wildlands, che sarà disponibile a partire da domani, 18 luglio, per PlayStation 4, la famiglia di dispositivi Xbox One, tra cui Xbox One X, e Windows PC. Mercenaries è un'esperienza di gioco PVPvE per otto giocatori. L'obiettivo di questa modalità è chiamare i soccorsi, per poi localizzare il punto di estrazione e salire a bordo del chopper prima ...

nuova modalità Luna su più smartphone Huawei presto? Un brevetto lo conferma : Quando parliamo di modalità Luna su smartphone Huawei, dobbiamo constatare che la specifica funzione per scatti all'altezza del nostro satellite è stata riservata inizialmente solo al Huawei P30 Pro. Quest'ultimo device, da vera e propria ammiraglia premium, è stato il primo ad avere in se specifiche tecniche e software in grado di garantire risultati migliori dell'astro celeste. Eppure, proprio questa modalità è giunta ad esempio anche per la ...

Chrome OS potrebbe “copiare” Chromecast per una nuova modalità Ambient : Chrome OS potrebbe presto vedere l'introduzione degli screensaver attraverso una nuova modalità Ambient, "ispirata" alle funzioni già presenti a bordo dei dispositivi Google Chromecast e Android TV. L'articolo Chrome OS potrebbe “copiare” Chromecast per una nuova modalità Ambient proviene da TuttoAndroid.

FIFA 20 : Il Producer Jeff Antwi parla della nuova modalità Volta : Jeff Antwi, Producer di EA Sports, Rio Ferdinad e Chelcee Grimes parlano della nuova modalità Volta che ritroveremo nel simulatore calcistico FIFA 20. Per la traduzione in italiano attivare i sottotili e dalle impostazioni selezionare lingua italiana. FIFA 20 è atteso il 27 Settembre 2019 su PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch. Continuate a seguirci anche tramite i nostri social Facebook... Source

Flappy Royale è la nuova modalità Battle Royale di Flappy Bird : Per chi non riuscisse a capire di cosa stiamo parlando, facciamo un passo indietro: Flappy Bird è stato un gioco per Android ed iOS che consentiva di guidare un piccolo uccellino attraverso stretti passaggi ricchi di insidie.Ora, come riporta PC Gamer, questo gioco ha la sua modalità Battle Royale e può essere giocato addirittura sul vostro browser. La formula è pressoché la stessa per tutti gli altri Battle Royale: sono presenti 99 giocatori ...

Void Bastards : lo shooter ispirato a BioShock e System Shock sta per ricevere una nuova modalità sfida gratuita e DLC a pagamento : Void Bastards sta per diventare più grande. Il gioco, attualmente disponibile su Xbox Game Pass, si espanderà con una nuova modalità sfida gratuita, oltre a un DLC a pagamento che aggiungerà un sacco di contenuti al gioco, riporta VG247.com.I dettagli di queste prossime aggiunte sono stati delineati in un post su Steam nella pagina del gioco, dove si conferma una nuova modalità sfida gratuita per tutti i giocatori."Stiamo ancora aggiustando i ...

Mortal Kombat 11 lancia la nuova modalità competitiva Kombat League : Warner Bros. Interactive Entertainment e NetherRealm Studios svelano oggi un nuovo gameplay trailer per la Kombat League di Mortal Kombat 11, una nuovissima modalità competitiva stagionale che permette ai giocatori di competere online con altri Kombattenti per ottenere esclusivi premi in-game. La Kombat League è disponibile da oggi 18 giugno, come contenuto gratuito del nuovo aggiornamento di Mortal Kombat 11.Ulteriori dettagli nel comunicato ...

Gears 5 – nuova modalità Escape - data di uscita e cross over : Il titolo più atteso dei fan della console di casa Microsoft per la conferenza e3 2019 è sicuramente Gears 5. Voglio solo ricordare che questo è il secondo capitolo della Nuova trilogia che funge da reboot della saga di Gears of War. Sviluppato da The Coalition capitanati da Rod Fergusson, il papà della serie ai tempi di epic. Chiusa la piccola parentesi introduttiva andiamo a vedere la cinematica, molto suggestiva, parecchio strana ma ...