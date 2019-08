La Madonna di Medjugorje e il nuovo clima sudamericano

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Non sono (ahimè) credente, ma inevitabilmente “cattolico”: per nascita, età, cultura, luogo di residenza. Non ho mai fatto un pellegrinaggio, ma ho sempre prestato molta attenzione alla lettura del Vangelo, specie a quello di “pubblicano” Matteo. Il personale giubilo di quell’altro tracotante Matteo che arriva ora a coinvolgerediper l’approvazione del suo Decreto Sicurezza Bis mi ha provocato ribrezzo. Quello che sino a ieri sarebbe apparso surreale è divenuta una triste realtà: l’Italia per legge dal 5 agosto 2019 è un Paese peggiore, avviatosi a seguire lo stiledi uno stato di polizia. E in questosi capisce perfettamente perché un provvedimento che contiene norme disumane come questo viene accompagnato dall’evocazione mariana dal più bullo tra ...

