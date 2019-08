La Cassazione ha confermato la confisca dei 49 milioni di euro alla Lega

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Francesco Belsito (foto: LaPresse – Stefano Porta) L’inchiesta giudiziaria sui rimborsi elettorali ricevuti de usati per spese personali si avvia verso la fine. Martedì 6 agosto la Corte dihaladi 49die ha dichiarato prescritto il reato di truffa per il quale l’ex leader Umberto Bossi e l’ex tesoriere Francesco Belsito erano stati condannati in appello. Belsito resta però responsabile del reato di appropriazione indebita e la pena sarà calcolata in appello. I giudici hannoanche le condanne a otto mesi per due revisori, Diego Sanavio e Antonio Turci, e ne hanno assolto un terzo, Stefano Aldovisi. La sentenza è arrivata dopo quasi cinque ore di camera di consiglio. Il procuratore generale Marco Dall’Olio aveva chiesto di confermare le condanne di Bossi e Belsito dichiarando che ...

Agenzia_Ansa : #FondiLega: Prescritto il reato di truffa per Umberto Bossi e Francesco Belsito. Lo ha deciso la Cassazione, che an… - virginiaraggi : In passato si assumevano raccomandati, gli amici degli amici. Noi li cacciamo via. E oggi la Cassazione ha conferma… - Agenzia_Ansa : #Vitalizi, dal #Senato stop alla pensione di #Formigoni. Il consiglio di presidenza di Palazzo Madama ha preso atto… -