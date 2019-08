La bicicletta tecnologica si sblocca con l’impronta digitale e ricarica lo smartphone

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019) In estate sono in molti a riscoprire lacome mezzo di trasporto, ma anche come strumento per tenersi in allenamento e godersi le belle giornate. Essere costretti a usare il lucchetto è una scocciatura necessaria per prevenire furti, portarsi nello zaino una batteria perre loanche, visto che non c’è l’accendisigari dell’auto a portata di mano. A questi due aspetti l’azienda svedese Stark Drive propone rimedi tecnologici brillanti, implementati nella e-bike Torque. A un prezzo a partire da 999 dollari (che per unadi questo tipo è una quotazione molto bassa) si può avere un modello leggero con il telaio pieghevole, facile da riporre nel bagagliaio dell’auto, o da caricare sui mezzi di trasporto. A stupire è più che altro la dotazione. Torque è dotata di un chip per comunicazioni NFC, lettore di impronte ...

