Katy Perry annuncia il nuovo singolo “Small Talk” e condivide la lyrics su Instagram

Barack Obama “re” di Twitter : l’ex presidente sta per superare Katy Perry e stacca Trump di 45 milioni di follower - ma cinguetta meno : Katy Perry, la regina di Twitter, sta per essere spodestata. A inseguirla, come riporta il quotidiano La Repubblica, non è una pop star, né tantomeno un calciatore, solitamente i beniamini dei social, bensì un ex presidente, Barack Obama. Con una media di appena 18 cinguettii al mese, il democratico raggiungerà presto la cantante californiana. La data è quasi certa: lo stacco dovrebbe avvenire entro il 10 agosto. Attualmente tra i due c’è ...

Taylor Swift : nell’album “Lover” ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? : Sarebbe un sogno! The post Taylor Swift: nell’album “Lover” ci sarà una canzone con Selena Gomez e Katy Perry? appeared first on News Mtv Italia.

Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza a Panarea : Orlando Bloom e Katy Perry: vacanza d’amore a Panarea! Orlando Bloom e la sua fidanzata Katy Perry sono in vacanza inL'articolo Orlando Bloom e Katy Perry in vacanza a Panarea proviene da TenaceMente.com.

Orlando Bloom ha spiegato come il suo amore con Katy Perry sopravvive alle distanze causate dal lavoro : Ecco il loro segreto The post Orlando Bloom ha spiegato come il suo amore con Katy Perry sopravvive alle distanze causate dal lavoro appeared first on News Mtv Italia.

Katy Perry condannata : la canzone Dark Horse è un plagio : Un tribunale della California ha condannato la popstar: il brano, secondo singolo più venduto nel 2014, è stato copiato dalla canzone del 2008 di un rapper cristiano. Katy Perry è colpevole di plagio. Un tribunale di Los Angeles ha condannato la popstar californiana per aver copiato la canzone Dark Horse, secondo singolo più venduto nel 2014, dal brano Joyful Noise del rapper cristiano Marcus “Flame” Gray. Ora il giudice dovrà stabilire ...