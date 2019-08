Juventus | il Tottenham vorrebbe Dybala | ma il nodo sarebbero i diritti d' immagine

Mercato Juventus - Dybala al Tottenham : ultim’ora - arriva la svolta! : Mercato Juventus- Secondo quanto riportato da “Sportmediaset“, è arrivata la svolta totale per l’imminente cessione di Dybala al Tottenham. Il numero 10 bianconero sarebbe pronto ad accettare la corte degli Spurs. Non si conoscono ancore le cifre contrattuale proposte dal club londinese. Juventus e Tottenham avrebbero raggiunto un accordo per 70 milioni di euro. La […] More

Highlights Juventus-Tottenham 2-3 : rinascita Higuain - ma non basta. Sarri : “Dobbiamo migliorare” : Highlights JUVENTUS TOTTENHAM- La Juve impatta contro il Tottenham. Sconfitta per 3-2 dopo un euro gol di Kane nel finale di gara. Ottima prestazione di Higuain, il quale si candida ad una riconferma in bianconero. Il Pipita ha voglia di dimostrare ancora il suo valore ed è pronto a convincere Sarri e la dirigenza bianconera. […] L'articolo Highlights Juventus-Tottenham 2-3: rinascita Higuain, ma non basta. Sarri: “Dobbiamo ...