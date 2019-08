Juventus | Del Piero torna in bianconero | ora è ufficiale -FOTO

Champions League 2019-2020 - le quattro fasce per il sorteggio e la collocazione delle italiane. Juventus in prima - Atalanta in quarta : Bisognerà attendere fino al 29 agosto per conoscere il destino delle squadre italiane in occasione del sorteggio della fase a gironi della Uefa Champions League 2019-2020, massima competizione europea calcistica per club. Nel Principato di Monaco andrà in scena il primo atto ufficiale della nuova stagione europea per i quattro club italiani impegnati nel tabellone principale: Juventus, Napoli, Atalanta e Inter. Le prime quattro classificate ...

La Juventus prosegue la preparazione e presenta la terza maglia - tra i modelli c'è Dybala : Oggi, 6 agosto, la Juventus ha avuto un'intensa giornata di lavoro. I bianconeri hanno svolto una doppia seduta di allenamento e hanno proseguito la marcia di avvicinamento al match contro l'Atletico Madrid. Sabato 10 agosto, la Juve infatti giocherà a Stoccolma contro i colchoneros e Maurizio Sarri potrà vedere come procede la preparazione della sua squadra. L'obiettivo del tecnico è quello di capire se i suoi giocatori stanno apprendendo i ...

Calciopoli - respinto dalla Corte d’Appello il reclamo della Juventus : lo scudetto del 2006 resta all’Inter : Il reclamo della società bianconera è stato respinto, dunque lo scudetto del 2006 resta nella bacheca dell’Inter Lo scudetto del 2006 resta all’Inter, la Corte federale d’appello della Figc ha deciso infatti di respingere il reclamo presentato dalla Juventus. Il ricorso presentato contro l’assegnazione ai nerazzurri del titolo di tredici anni fa è stato dichiarato inammissibile, nonostante la società bianconera si ...

Juventus - Alessandro Del Piero torna in bianconero : tutti i dettagli : La Juventus continua la preparazione in vista della prossima stagione, i bianconeri si candidano ad essere sempre più protagonisti con l’obiettivo di provare a vincere anche la Champions League. La dirigenza nel frattempo lavora intensamente sul mercato, è stato definito lo scambio tra Cancelo e Danilo mentre adesso è caccia ad un nuovo attaccante da regalare al tecnico Maurizio Sarri. Nel frattempo Alessandro Del Piero torna in ...

Calciomercato Juventus - l’indizio del padre di Higuain : “Ci piacerebbe che chiudesse con il River - ma…” : Giorni decisivi per il Calciomercato. Tante le situazioni in bilico, tra le quali spicca quella di Higuain. A parlare del futuro dell’argentino ci ha pensato il padre George che, dall’Argentina, ha parlato del figlio: “Gonzalo è in buon momento per chiudere la sua carriera nei prossimi due anni alla Juventus. A noi come famiglia piacerebbe che si ritirasse al River, c’è un grande e affettuoso rapporto con Gallardo”. Juventus, svelata ...

Inter - possibile ripresa della trattativa con la Juventus per lo scambio Icardi-Dybala : Inter e Juventus potrebbero sedersi al tavolo delle trattative per discutere lo scambio tra Mauro Icardi e Paulo Dybala. Un'ipotesi già presa in considerazione qualche settimana fa e che potrebbe tornare di moda nei prossimi giorni. Questo perché entrambi i giocatori avrebbero rifiutato le rispettive offerte giunte fino a questo momento in società. L'ex capitano nerazzurro avrebbe detto di no alle proposte arrivate da Napoli, Roma e dai club ...

Fedele a Radio Marte : “Elmas voto 5 alla prestazione - per contrastare la Juventus…” : Enrico Fedele, ha parlato ai microfoni di Radio Marte, parlando delle strategie del Napoli sul mercato: “Ancelotti vuole James Rodriguez, nel suo ruolo ci sono già tanti interpreti, il presidente preferirebbe altro perché teme che non possa servire e costa tanto. Il presidente sembra deciso a prendere una prima punta. Marsiglia? voto 7 alla prestazione, ho visto una squadra brillante. Serve una prima punta, che deve arrivare già dal nostro ...

Gazzetta dello Sport : 'Juventus interessata anche a Miranda del Barcellona' : La Juventus continua la sua preparazione estiva ed il lavoro di Sarri sta riguardando soprattutto la parte tattica e quella atletica. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del tecnico toscano: le ultime novità che arrivano dall'Inghilterra confermano un clamoroso stop per quanto riguarda lo scambio Dybala-Lukaku, con il Manchester United che non avrebbe apprezzato le richieste ...

Dybala riabbraccia i tifosi della Juventus - ma che botta! Il cameraman lo colpisce con la telecamera [VIDEO] : Paulo Dybala torna a Torino dopo le vacanze e i tifosi gli dimostrano tutto il loro affetto: un cameraman però lo colpisce, involontariamente, con la telecamera! Sono giorni alquanto frenetici quelli che sta vivendo Paulo Dybala. Tornato a Torino da poco, dopo le vacanze post Copa America, l’argentino sembrava indirizzato verso Manchester, ma il possibile scambio con Lukaku sembra essere saltato. Dybala dunque si è presentato al J ...

Sfida a tre per Hysaj del Napoli : sul terzino ci sono Roma - Tottenham e Juventus : La Juventus prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco di Maurizio Sarri. L'esigenza principale della dirigenza bianconera resta la cessione degli esuberi, per alleggerire la rosa ma anche per sistemare il bilancio. sono tanti a rischio cessione: da Perin a Joao Cancelo, ai centrocampisti Khedira e Matuidi, fino ad arrivare a Higuain, Mandzukic e Dybala. Ufficializzata la cessione di Kean all'Everton, si ...

Juventus : per il Corriere dello Sport - Cristiano Ronaldo e Sarri vogliono ancora Higuain : La Juventus prosegue la preparazione estiva, con il lavoro di Maurizio Sarri che sta riguardando in particolar modo la parte tattica ed atletica. La dirigenza bianconera è al lavoro sul mercato con l'esigenza principale di alleggerire una rosa ricca di esuberi così da poter sistemare il bilancio. Gli investimenti sugli acquisti hanno portato ad un esborso economico che ha superato i 100 milioni di euro, a fronte delle uniche cessioni di ...