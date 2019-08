Jovanotti sull' ambiente predica bene ma razzola male

Fonte : ilgiornale

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roberto Vivaldelli Folle di migliaia di persone alle tappe del tour Jova Beach Party. 40 mila personea spiaggia a Fermo ma i "concertoni" non possono essere compatibili con l'ambientalismo estremo. "Più passerotti e meno". Era lo slogan delle associazioni ambientaliste che nelle Marche hanno espresso critiche durissime nei confronti della tappa del tour del "Jova Beach Party", che lo scorso 3 agosto ha toccato il Lido di Fermo, radunando circa 40 mila persone,a spiaggia di Porto San Giorgio. Come riporta il Corriere Adriatico, al grido di "Più passerotti, meno", gli ambientalisti hanno sensibilizzato i bagnanti su quelle che, secondo loro, sarebbero state le conseguenze negative dell’evento. Come scrive anche Repubblica, da quando nel dicembre scorso Lorenzo Cherubini in arteha annunciato il suo nuovo tour attraverso la formula dei ...

