Iss, uso cellulari non provoca tumori

Usare il telefono cellulare non aumenta il rischio di cancro. Lo certifica l' Istituto superiore di Sanità, che ha condotto una metanalisi degli studi pubblicati dal 1999 al 2017. "In base alle evidenze epidemiologiche attuali,l'uso del cellulare non risulta associato all'incidenza di neoplasie nelle aree più esposte a radiofrequenze durante le chiamate vocali", recita la metanalisi."Non si rilevano incrementi dei rischi dimaligni (glioma) o benigni,in relazione all'uso prolungato (10 anni) dei telefoni mobili".(Di mercoledì 7 agosto 2019)