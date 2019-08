Il treno della crisi

Ragazzo di 14 anni si butta sotto al treno davanti ai compagni - all’uscita della scuola : Sam Connor si trovava seduto su una panchina della stazione insieme ai suoi compagni di classe. Era appena uscito dalla scuola cattolica salesiana di Chertsey, Surrey, che frequentava. A un certo punto ha dato il suo zaino e il suo cellulare a un suo compagno e si è buttato sui binari. È stato travolto dal treno. Secondo quanto riportato dal Sun e da altri giornali britannici, il 14enne era vittima di bullismo. “Ho amici che erano lì e ...

Impey è il più svelto nell'assalto al treno della 9a tappa del Tour de France : Daryl Impey ha vinto la nona tappa del Tour de France 2019, la Saint-Etienne-Brioude, 170 km. Il sudafricano della Mitchelton-Scott ha battuto Tiesj Benoot in uno sprint a due. I due sono, assieme a altri tredici uomini erano andati in fuga nei primi chilometri della frazione. Julian Alaphilippe si

Ha i soldi ma non vuole pagare! La reazione della capotreno è virale : L’episodio è accaduto su un treno che collega Malpensa a Milano. La capotreno non si è lasciata intimidire dallo straniero tanto che ha costretto l’immigrato a regolarizzare la sua posizione. Un immigrato, beccato senza il regolare biglietto, ha iniziato una accesa discussione con la capotreno durata diversi minuti. Il diverbio è cominciato all'altezza della stazione di Saronno, in provincia di Varese, mentre il convoglio era fermo. ...

Softball - Europei 2019 : l’Italia torna sul treno della vittoria - Francia battuta 7-0. Stasera la Grecia : Dopo lo stop di ieri imposto dall’Olanda, torna alla vittoria l’Italia nella seconda fase degli Europei di Softball. Le azzurre battono la Francia con il punteggio di 7-0, e questa sera, alle 20:15, torneranno in campo contro la Grecia per staccare il pass per la terza e decisiva fase, quella in cui si dovrà andare a caccia dell’ingresso nella finale di sabato. Si comincia subito con due buone notizie: una è la presenza di ...

La modella perde il treno per il Milano Pride e sbotta : "Perché non esiste più Hitler?" : Camminava a piedi, senza sapere che in corso c’era il Pride di Milano. E quando si è trovata in mezzo alla folla dei manifestanti, nel caldo del capoluogo lombardo, ha perso la pazienza. Stiamo parlando della modella e influencer Stella Manente, e di un suo video diffuso su instagram che ha fatto indignare la comunità LGBT.Nelle immagini, la Manente se la prende coi manifestanti, auspicando addirittura un ritorno del nazismo: ...

Nettuno - 20enne si arrampica sul tetto di un treno : muore folgorato dai fili della rete elettrica : Tragedia nella notte alla stazione ferroviaria di Nettuno dove un ragazzo di nazionalità romena di venti anni è morto folgorato dopo aver toccato i fili della rete elettrica che corrono...