Il Segreto new entry | PEDRO NISTAL sarà ANTONIO MARCHENA

Fonte : tvsoap

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Tra qualche mese, i telespettatori italiani de Ilpotranno cominciare a vedere l’undicesima stagione della loro telenovela preferita; proprio per questo,necessario familiarizzare con i volti di alcuni nuovi personaggi. Il primo a fare il suo ingresso, nel corso della puntata 2045,), un uomo che avrà parecchio a che fare con Prudencio Ortega (Josè Milan). Il, trame: Prudencio acquista la bottega di vini di Fe Se avete letto i nostri post precedenti, già sapete che Prudencio, dopo aver aiutato Francisca Montenegro (Maria Bouzas) a capire se Fernando Mesia (Carlos Serano) ha tenuto a posto i conti della villa, vorrà tuffarsi in una nuova fatica imprenditoriale e, sconfiggendo tutte le “riserve” della Montenegro, riuscirà ad acquistare la bottega di vini che apparteneva a Fe Perez (Marta Tomasa Worner), creduta ...

Poetyca : New post on my blog: Un sol cuore - MondoRaroBlog : New post (Asterix e il Segreto della Pozione magica) has been published on - Screenweek : #UnGiornoDiPioggiaANewYork Cosa mai ci potrebbe essere di tanto segreto, a meno che non stiano succedendo strane co… -