Il presidente del Liverpool lancia stoccate al campionato di Serie A

Chi è David Rubin - nuovo presidente dell’Academy in vista dei prossimi Oscar : (foto: Kevin Winter/Getty Images) L’Academy of Motion Pictures Arts and Science – meglio conosciuta semplicemente come Academy – ha un nuovo presidente, David Rubin. Ad annunciarlo è la stessa organizzazione statunitense, nota nel mondo per l’assegnazione dei più popolari premi riservati al cinema, gli Oscar. Rubin, eletto con una votazione avvenuta il 6 agosto, è il primo casting director a ricoprire la carica di presidente ...

Il presidente del Gremio : “Nessuna proposta del Napoli per Everton” : Secondo quanto scritto da Tuttosport, il presidente del Gremio, Romildo Bolzan, ha escluso che sia arrivata una proposta del Napoli per Everton Soares, appartenente al suo club. Queste sarebbero le parole del presidente: “Non esiste una proposta del Napoli per Everton. Per acquistarlo è necessario che qualcuno soddisfi l’interesse sia del Gremio che del giocatore. Ad oggi, questo non è successo”. Per soddisfare le richieste non ...

Tav - imbarazzo al momento del parere del governo. Bellanova (Pd) ironica : “presidente ma quanti governi ci sono?” : Nel giorno del voto sulle mozioni Tav, con le due forze di governo divise sul via libera o meno all’opera, non manca la rappresentazione plastica della spaccatura dell’esecutivo. Così, tra momenti di imbarazzo, al momento del parere del governo richiesto dalla presidenza, prima di passare alle dichiarazioni di voto, i due rappresentati di Lega e M5s hanno fornito pareri opposti. Si alza per primo il sottosegretario pentastellato ...

“Facciamo smettere agli africani di procreare” : il presidente dello Schalke 04 sospeso per frasi razziste : Clemens Tonnies, presidente dello Schalker 04, paga care le frasi razziste dei giorni scorsi: il patron del club tedesco è stato punito con 3 mesi di sospensione Ha proposto di costruire 20 centrali elettriche l’anno in Africa “così gli africani la smetterebbero di abbattere alberi e produrre figli quando fa buio“. Parole costate molto care a Clemens Tonnies, patron dello Schalke 04, sospeso per 3 mesi a causa delle frasi ...

Carenza segretari comunali - il presidente della Provincia Caruso scrive a Ministeri : L'Aquila - "La precarietà della condizione in cui versano le segreterie dei piccoli Comuni abruzzesi, coincidente sostanzialmente con quella italiana, attiene alla Carenza di segretari comunali di quarta fascia (piccoli comuni), in conseguenza della quale si sta determinando una paralisi delle stesse amministrazioni. E' sin troppo noto che la ragione dell'accennata situazione è stata determinata dalla mancata ...

Suso via dal Milan - il presidente del Lione conferma : “Lo seguiamo” : Non accennano a placarsi le voci che vorrebbero Suso via dal Milan in questa sessione di calciomercato. Nonostante le dichiarazione d’amore di Giampaolo verso il 25enne spagnolo, la dirigenza rossonera starebbe valutando l’ipotesi di fare cassa con la cessione del giocatore. Dopo avere trattato Suso con la Roma, nelle ultime ore è spuntata la pista del Lione. La confema è arrivata direttamente dal presidente della società ...

"Crepa viscida serpe". presidente leghista del Consiglio dell'Ato augurò la morte alla Bonino - il Pd interroga il sindaco di Verona : “Crepa viscida serpe”. Con queste parole il neo Presidente del Consiglio di Bacino dell’Ato Veronese, Bruno Fanton (Lega) che ricopre anche la carica di assessore ai Lavori Pubblici nel Comune di Cerea, si è rivolto alcune settimane fa via Facebook alla Senatrice Emma Bonino, rea di aver criticato la politica anti-immigrazione della Lega di Salvini e del Movimento 5 Cinque Stelle.Il commento d’odio, pubblicato su ...

È stato condannato a vent’anni di carcere l’uomo che inviò 16 pacchi bomba a critici e avversari del presidente statunitense Donald Trump : Cesar Sayoc, l’uomo che lo scorso ottobre inviò 16 pacchi bomba improvvisati ad altrettanti avversari e critici del presidente statunitense Donald Trump, è stato condannato lunedì a 20 anni di carcere da un tribunale di New York. L’uomo, originario della

Flamengo - il presidente del club brasiliano allo scoperto : “vi svelo cosa mi ha detto Balotelli” : Il numero uno del club rossonero ha ammesso di essere sulle tracce di Balotelli, che avrebbe già dato il proprio assenso al trasferimento Il Flamengo fa sul serio per Mario Balotelli, l’attaccante è finito nel mirino del club rossonero, deciso ad ingaggiare l’ex Marsiglia per rinforzare il proprio reparto offensivo. Boris HORVAT / AFP In caso di fumata bianca, Super Mario sarebbe il primo giocatore italiano a vestire la maglia ...

Guardian : Il presidente dello Schalke 04 sotto accusa per commenti razzisti : Il Guardian riporta il caso del presidente dello Schalke sotto pressione affinché si dimetta per commenti razzisti. Clemens Tönnies parlando in pubblico circa gli aumenti delle tasse progettati per aiutare a combattere i cambiamenti climatici suggerì che il denaro sarebbe stato meglio utilizzato per finanziare 20 centrali elettriche all’anno in Africa. “Quindi gli africani smetterebbero di abbattere alberi e smetterebbero di fare ...

Il Cerignola ripescato in Serie C - la nota del presidente Ghirelli : “Io rispetto le istituzioni e quindi rispetto la decisione del Collegio di Garanzia. Ogni ulteriore valutazione e’ rinviata a dopo la lettura della motivazione”. E’ l’importante commento in una nota, del presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che ha deciso di commentare così la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport che ha accolto i ricorsi presentati dal Cerignola, ad ogni il campionato di Serie ...

Futuro Neymar - il vicepresidente del Barcellona : “il ritorno al momento è da escludere” : Il calciomercato è sempre più nella fase decisiva, in particolar modo si sta lavorando per un ritorno di Neymar al Barcellona, trasferimento difficile, al “momento è da escludere” ha dichiarato il vice presidente blaugrana Jordi Cardoner ai microfoni dell’emittente catalana TV3, il direttore sportivo del Psg Leonardo invece ha affermato che finora non c’è stata “nessuna offerta concreta”. “Ad oggi ...

Calabria - Gdf sequestra beni al presidente della Regione Mario Oliverio : indagato per peculato : La Guardia di finanza di Catanzaro ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo ai fini della confisca per 95.475 euro nei confronti del presidente della Regione Calabria Mario Oliverio (Pd). Il provvedimento, che riguarda anche Mauro Luchetti, legale rappresentante della “Hdrà”, società di Roma, operante nel settore della comunicazione e dell’organizzazione di eventi, per la promozione del turismo distratti per finanziare un ...

Calciomercato Napoli - il presidente dell’Atletico Cerezo : “James Rodriguez?…” : Calciomercato Napoli, ai microfoni di Radio Kiss Kiss ha parlato Enrique Cerezo, presidente dell’Atletico Madrid, l’altra squadra oltre ai partenopei interessata a James Rodriguez, in attesa che il Real si esponga pubblicamente sul futuro del colombiano. “Ci interessa James Rodriguez? La nostra rosa è chiusa. Siamo già forti e siamo pronti per affrontare le coppe europee, la Liga e le altre competizioni che ci attendono ...