Il papà passa col rosso | il figlio di 5 anni chiama la polizia | “Dovete portarlo in

L’ex ballerino di Amici : “Il mio vero padre potrebbe essere Corrado”. La famiglia lo disereda : “Hai fatto passare mamma come poco di buono e papà come cornuto” : Valerio Pino, ex ballerino di Amici di Maria De Filippi, ha raccontato al settimanale Nuovo di essere convinto che il suo padre biologico non sia chi l’ha cresciuto ma Corrado Mantoni, il grandissimo conduttore televisivo. “Penso che mia madre Giovanna abbia avuto una relazione segreta con Corrado Mantoni. Parlo del popolare presentatore che è scomparso nel 1999, all’età di 74 anni. E io potrei essere il frutto del loro amore“. ...