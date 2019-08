Il nuovo Samsung Galaxy Note mette le ali al pennino e punta tutto sul video

Ecco com’è il nuovo Samsung Galaxy Note 10 (video) : Lo smartphone con il pennino arriva al suo decimo compleanno, capitalizzando a dovere la sua storica carriera. Il Samsung Galaxy Note 10 mantiene infatti inalterate le sue prerogative di dispositivo top di gamma pensato per un utente business, ma questa volta vuole sedurre anche un pubblico attendo anche all’estetica. La prima grande novità, proprio intenta ad allargare la base potenziale degli estimatori di questo prodotto riguarda la ...

Svelato il Samsung Galaxy Tab A3 XL : ecco le feature del nuovo tablet economico : Dal database di Google Play Console arriva la conferma che Samsung si prepara a lanciare un nuovo tablet Android: si tratta di Samsung Galaxy Tab A3 XL L'articolo Svelato il Samsung Galaxy Tab A3 XL: ecco le feature del nuovo tablet economico proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy A70 aggiunge la Modalità notte e altre migliorie con il nuovo aggiornamento : Samsung ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il Samsung Galaxy A70, con il quale vengono introdotte alcune novità. Ecco tutti i dettagli L'articolo Samsung Galaxy A70 aggiunge la Modalità notte e altre migliorie con il nuovo aggiornamento proviene da TuttoAndroid.

Di nuovo in bella vista il Samsung Galaxy Fold : pre-registrazione in Italia ancora attiva : L'avvento del Samsung Galaxy Fold è dietro l'angolo: come ulteriore conferma, il pieghevole appare ripetutamente in ambienti pubblici, anticipando dunque il relativo lancio commerciale. L'ultimo avvistamento del Samsung Galaxy Fold è avvenuto in India, più esattamente a Lucknow. Il pieghevole, come visibile anche nella foto di chiusura articolo pubblicata da SamMobile, era nelle mani di HC Hong, presidente di Samsung Southwest Asia. Durante ...

Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica : Dopo aver scoperto quando arriverà sul mercato Samsung Galaxy Fold, nella sua forma aggiornata, scopriamo quale sarà la principale novità a livello estetico. L'articolo Il “nuovo” Samsung Galaxy Fold avrà solo questa piccola differenza estetica proviene da TuttoAndroid.

Galaxy Tab S6 : il nuovo tablet top di gamma di Samsung : Dalla Rete arrivano le prime informazioni sul prossimo tablet di fascia alta di Samsung con sensore per le impronte...

Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active migliora Bixby e aggiunge nuove funzioni : Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active porterà un miglioramento alle capacità di Bixby e nuove funzioni per il fitness. L'articolo Il nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy Watch Active migliora Bixby e aggiunge nuove funzioni proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Space : nuovo dispositivo con Windows 10? : Su GeekBench sono comparsi i dati di un nuovo dispositivo di Samsung, nome in codice Galaxy Space, che sembrerebbe supportare Windows. Samsung – Windows 10 I dispositivi portatili che utilizzano Windows 10 crescono di mese in mese, soprattutto grazie al contributo del progetto Windows 10 on ARM. L’impegno di Microsoft e Qualcomm ha creato nuove alternative per i differenti produttori, generando prodotti con molto potenziale e peso ...

La svolta con la fotocamera dei Samsung Galaxy S11 : previsto un nuovo inizio : Che il Samsung Galaxy S11 venisse alla luce con la One UI 2.1 ve lo avevamo già raccontato ieri: adesso possiamo spostare la nostra attenzione al comparto fotografico, che pure dovrebbe regalare grosse sorprese ai futuri possessori dello smartphone. Secondo quanto riportato da Ice universe, che difficilmente ha sbagliato in passato, il Samsung Galaxy Note 10 porterà in dote lo stesso sensore S5K2L4 dei Galaxy S10, pur potendo disporre di ...

nuovo assaggio delle offerte Amazon Prime Day - in picchiata prezzo Huawei P30 Lite e Samsung Galaxy S9 : Mancano tre giorni esatti alle vere e proprie offerte Amazon Prime Day che partiranno lunedì 15 luglio per protrarsi fino a martedì 16. Tuttavia, in queste ore, possiamo già usufruire di una serie di proposte hi-tech davvero interessanti, perché fortemente scontate. Quelle di oggi riguardano due smartphone molto diversi tra loro ma molto ricercati. Il riferimento è al Huawei P30 Lite e al Samsung Galaxy S9, entrambi con un prezzo davvero al ...

Il nuovo aggiornamento per Samsung Gear S3 risolve il fastidioso inconveniente con la sveglia : Samsung ha rilasciato un nuovo aggiornamento software per lo smartwatch Gear S3, il primo dopo il principale update One UI che l'azienda ha distribuito un paio di mesi fa. L'aggiornamento migliora l'affidabilità del sistema, ma soprattutto disabilita la sincronizzazione automatica degli allarmi tra lo smartwatch e lo smartphone al quale è connesso, un inconveniente che è emerso dopo l'aggiornamento dell'interfaccia One UI. L'articolo Il nuovo ...

Galaxy Watch Active - abbiamo provato il nuovo smartwatch Samsung : “Non si può avere tutto…”, detto quanto mai vero anche quando si parla di wearable, al punto che come avevamo ipotizzato tempo fa, gli smartWatch diventano sempre meno universali e sempre più specifici per determinate applicazioni in termini di materiali, funzioni e design. Resta da capire, considerati anche i prezzi dei modelli, che tipo di utente sia interessato ad avere uno dispostivo smart per ogni occasione, come il Galaxy Watch Active (249 ...

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è ufficiale senza S-Pen : Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) senza S-Pen (modelli SM-T290 e SM-T295) è finalmente ufficiale: scopriamo caratteristiche tecniche, design e immagini, in attesa di conoscere prezzo e data di uscita. L'articolo Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è ufficiale senza S-Pen proviene da TuttoAndroid.

Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è quasi senza segreti : ecco un altro tablet Android compatto : Due nuove versioni di Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) stanno per arrivare: ecco le caratteristiche quasi complete e le immagini dei nuovi presunti tablet Android compatti. L'articolo Il nuovo Samsung Galaxy Tab A 8.0 (2019) è quasi senza segreti: ecco un altro tablet Android compatto proviene da TuttoAndroid.