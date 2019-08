Il maltempo devasta il Giro di Polonia | morto il ciclista Bjorg Lambrecht | ecco il VIDEO

maltempo Lombardia - forti piogge devastano la regione : nubifragio nella Bergamasca - danni nel varesotto - “Rudiano distrutto” [LIVE] : Non si arresta il Maltempo che nei giorni scorsi ha interessato il Nord Italia. Stasera forti piogge e vento intenso hanno interessato la Lombardia, causando diversi danni e disagi in svariate zone della regione. Il Maltempo ha causato danni anche in provincia di Varese dove a Castelveccana è inagibile il campanile della chiesa, colpito da un fulmine, mentre a Gallarate è stato danneggiato il tetto della sede della protezione civile. Diversi ...

maltempo - tornado e nubifragi devastano il Centro/Nord : 4 Regioni in ginocchio - diversi feriti [FOTO e VIDEO] : Inizio Agosto da incubo per il forte Maltempo che sta colpendo l’Italia: ormai è una routine, provocata dal caldo anomalo dell’Anticiclone Sub-Tropicale che innesca molta energia nei bassi strati dell’atmosfera. Violenti temporali hanno letteralmente devastato varie località del Nord e del Centro nel pomeriggio/sera del primo Venerdì del mese, con furiose grandinate, numerose trombe d’aria e intensi nubifragi. Le raffiche ...

maltempo in Veneto : pioggia - vento e grandine - devastati interi vigneti nel vicentino : Oltre a Lombardia e Trentino anche il Veneto ha dovuto fare i conti con forti temporali nelle ultime ore. L'area più colpita risulta essere quella della provincia di Treviso, dove si registrano...

Gran Bretagna devastata dal maltempo! Crolla un ponte nello Yorkshire : cambia il percorso dei Mondiali di Ciclismo 2019? [VIDEO] : Forte maltempo in Gran Bretagna, gravi danni a case e strutture stradali: nello Yorkshire Crolla il ponte Grinton Moor sul quale sarebbero dovuti passare i Mondiali di Ciclismo 2019 Gran Bretagna in ginocchio a causa del maltempo che, nelle ultime ore, ha provocato allagamenti, smottamenti e gravi danni in diverse regioni. La contea dello Yorkshire è stata una delle più colpite. Dai social circolano immagini pazzesche, nelle quali la gente ...

maltempo - le drammatiche immagini di Focene e Fiumicino devastate dal tornado della notte : “neanche un terremoto avrebbe fatto questo disastro” [GALLERY] : “Ho appena emesso un’ordinanza con cui avviamo le procedure per chiedere che la Regione riconosca lo stato di calamita’, soprattutto per Focene e le aree piu’ colpite dal forte Maltempo della notte scorsa. Intanto, per rispetto alla memoria della ragazza deceduta questa mattina e al dolore della sua famiglia, tutte le attivita’ culturali e di intrattenimento previste per oggi sul territorio comunale sono sospese. ...

Il maltempo ha portato morte e devastazione : Pioggia, vento e anche una tromba d'aria a causa della quale una ragazza di 26 anni ha perso la vita a Fiumicino, lungomare laziale. Almeno 150 dunque gli interventi dei vigili del fuoco a causa del maltempo, che ha causato la caduta di alberi e l'allagamento delle strade, da sabato sera alle 20 ad ora nella Capitale, soprattutto nella zona Est, e in provincia: Riagno Flaminio, Cervetri, e Tivoli. A causa di una tromba d'aria che poco dopo le ...

Il maltempo flagella le Alpi - Svizzera devastata da tempeste di pioggia - vento e grandine [FOTO] : La cappa di calore dei giorni scorsi, in Svizzera, ha lasciato il campo a un’ondata di maltempo con forti temporali e venti: un carroponte da 400 tonnellate e’ crollato venerdi’ sera nel porto renano di Birsfelden, senza causare feriti. Due giorni fa Zermatt aveva subito un’alluvione senza pioggia a causa dello scioglimento del ghiacciaio. Oggi la polizia di Basilea Campagna conta 188 rapporti di danni dovuti ai forti ...

Alpi devastate dal maltempo al confine Italia-Francia - enormi frane sul Cormet de Roseland : stravolto il Tour de France [FOTO] : Il Tour de France è letteralmente stravolto dal maltempo: dopo il violento temporale che ha costretto gli organizzatori ad annullare la corsa nella tappa di ieri sulla discesa dell’Iseran, anche oggi la gara ciclistica più importante ha dovuto stravolgere il suo percorso. L’ultima tappa Alpina diventa una mini-tappa di appena 59km da Albertville a Val Thorens con una sola salita. Impraticabile il Cormet de Roseland (vedi foto a ...

maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d’acqua devastano le coltivazioni (2) : (AdnKronos) – ‘Abbiamo già richiesto l’intervento di Avepa, affinchè effettui i dovuti controlli e, nel caso del superamento del 30% del danno, chieda alla Regione l’apertura dello stato di calamità”, dichiara il Direttore di Cia Padova, Maurizio Antonini. Ma i danni non sono soltanto questi: un’estate da dimenticare, per l’agricoltura in generale, e anche per quella Padovana, che deve fare i conti ...

maltempo : Coldiretti Padova - grandine e bombe d’acqua devastano le coltivazioni : Padova, 15 lug. (AdnKronos) – La pioggia e i cambiamenti repentini di temperatura non vogliono dar tregua al mondo agricolo: le grandinate e la pioggia incessante delle ultime ore rischiano di distruggere l’anno di lavoro degli imprenditori agricoli. Il Maltempo ha coinvolto indistintamente tutto il territorio provinciale, ma la parte più colpita dalla grandine è stata la Bassa Padovana, dove chicchi grandi come noci hanno ...

maltempo - devastazione in Nepal : 43 morti e 24 dispersi : Almeno 43 persone sono morte in Nepal da venerdi’ scorso ed altre 24 sono considerate disperse a causa del Maltempo che si e’ abbattuto sul Paese provocando allagamenti e frane. Secondo quanto ha reso noto la polizia, tratti di strade ed autostrade sono bloccati in varie parti del Paese a causa di frane e tralicci per le telecomunicazioni sono stati abbattuti dai forti venti: finora 20 persone sono rimaste ferite e oltre 1.100 sono ...

maltempo - bagnini donano ombrelloni - lettini e sdraio agli stabilimenti devastati di Numana : Gara di solidarietà negli stabilimenti balneari marchigiani per aiutare i colleghi di Numana che hanno visto le proprie spiagge devastate dal Maltempo. Gli operatori di Ancona, Senigallia, Porto San Giorgio e Porto Sant’Elpidio nel giro di poche ore hanno raccolto circa 100 pezzi tra ombrelloni, lettini e sdraio, con l’obiettivo di arrivare a quota 300 e consegnare poi tutto il materiale raccolto ai colleghi di Numana domani alle ...