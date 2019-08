Il governo ha dichiarato guerra alla solidarietà Vi sentite più sicuri adesso?

Fonte : huffingtonpost

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ci si sente più al sicuro, ora che ilhasolidarietà? Ora che sarà più complesso salvare le vite dei migranti in mare? Mi rivolgo proprio all’elettorato di Matteo Salvini e a quello del M5S. Dico a voi.Pensate che comminare 1 milione di euro di multa e prevedere il carcere per chi salva le vite sia un atto che restituirà certezze all’Italia? O forse, quasi certamente, non vi interessa granché dell’argomento, perché in fondo non vi tocca, nella calura agostana. E allora, se è così, se pensate che il fatto non vi riguardi, sappiate che le tagliole del decreto sicurezza bis non riguarda solo i migranti, ma tutti noi. Anche noi italiani, con la pelle del colore giusto. Uno degli articoli dice:“Chiunque nel corso di manifestazioni utilizza scudi o altri oggetti ...

