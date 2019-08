“Il governo adesso non cade” Parola del grillino Airola

Manovra - Padoan (Pd) : “Il governo vada a casa. Sta facendo di tutto per fermare il Paese” : “Circola una battuta che qui i governi sono tre. E non è poi mica tanto una battuta. Quindi, le tre componenti, Conte-Tria, Salvini e Di Maio, dovrebbero innanzitutto mettersi d’accordo tra di loro. In ogni caso, questo governo, indipendentemente dalle sue tre componenti, deve andare a casa rapidamente perché, se si guardano i dati, il Paese sta molto peggio rispetto a 12 mesi fa”. Così, ai microfoni di “Ma cos’è ...

Nave Alan Kurdi - Salvini : “Il governo tedesco ci sta ricattando. Basta - mi sono rotto le palle” : "Dal governo tedesco sono arrivati segnali pessimi. Mi scrivono che loro si prendono i 30 migranti della Gregoretti se noi facciamo sbarcare i 40 a bordo di quella Nave che si sta avvicinando a Lampedusa": così Matteo Salvini torna sul caso della Nave Alan Kurdi, senza risparmiare da attacchi Francia e Germania.Continua a leggere

Ex Ilva - ArcelorMittal : “Il governo ripristinerà l’immunità penale - ricevute rassicurazioni” : ArcelorMittal ha ricevuto rassicurazioni dal governo su un nuovo provvedimento per ripristinare l’immunità ambientale per lo stabilimento di Taranto. Lo ha detto durante la conference call sui conti il direttore finanziario, Aditya Mittal: “Devo dire che (il governo, ndr) è stato molto costruttivo con noi e sta lavorando a una nuova legge che ripristini l’immunità”. “Sono al lavoro – ha aggiunto – Non sappiamo ...

Riforma dello sport - Giovanni Malagò al Senato : “Il DDL con deleghe al Governo in materia di ordinamento sportivo crea un serissimo problema con il CIO” : Il presidente del CONI Giovanni Malagò ha parlato dinanzi alla Commissione Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport del Senato circa il ddl che prevede deleghe al Governo e altre disposizioni in materia di ordinamento sportivo, di professioni sportive nonché di semplificazione. Ecco quanto riporta l’ANSA. Dure ed importanti le parole del numero uno del CONI sulla Riforma dello sport: “crea un ...

Matteo Salvini : “Il governo va avanti con i sì - non con i giochetti di palazzo” : "Se qualcuno pensa a giochetti di potere ha sbagliato persona, ha sbagliato ministro, ha sbagliato partito con la Lega, e ha sbagliato Paese con l’Italia e gli italiani di oggi, che ne hanno visti troppi di governi non eletti, di Monti, di Renzi!". Matteo Salvini si inserisce nelle discussioni del giorno, intervenendo su opposizione, Russia e Tav.Continua a leggere

M5s - Renzi : “Il loro modello culturale? È il cialtronismo. L’unico collante del governo è la paura di perdere il potere” : “Il modello culturale del M5s è basato sul cialtronismo, sul pressapochismo e sull’incompetenza”. Il senatore del Pd Matteo Renzi attacca il Movimento 5 Stelle dal palco del teatro Elfo Puccini di Milano dove si sono riuniti i Comitati di azione civile “Ritorno al futuro”. “L’unico collante che tiene insieme il governo è la preoccupazione di perdere il potere, per il resto litigano su tutto”. E sul ruolo del premier Conte, Renzi conclude: “Io ho ...

Fondi allo sviluppo - Oxfam : “Il governo taglia 860 milioni per i Paesi più poveri. Così è difficile limitare le migrazioni” : Aiutiamoli a casa loro, ma un po’ meno di prima. Nonostante le intenzioni manifestate in campagna elettorale, e non solo, il governo gialloverde non sta utilizzando il principale strumento nelle mani dell’Italia per sostenere l’economia dei Paesi d’origine di gran parte dei migranti e su cui si sta giocando una durissima battaglia politica, anche all’interno dell’esecutivo. Si tratta degli Aiuti pubblici allo sviluppo (Aps), ...

Sea Watch - Orfini : “Il governo ha scelto di far crescere la tensione”. Fratoianni : “Salvini esulta? Uno spettacolo indegno” : “Un ministro che esulta per l’arresto di una donna che salva le vite è uno spettacolo non certo degno di un Paese come il nostro che ha sempre combattuto per la solidarietà”. Così il deputato di LeU Nicola Fratoianni ha commentato le parole del ministro dell’Interno Matteo Salvini che ha definito “criminale” quanto fatto da parte di Carola Rackete, la 31enne capitana della nave Sea Watch che poco dopo le 2 di notte ha ...

“Il governo blocca l’Italia : è ora di reagire”. Parla Landini : Il lavoro e il governo. La sinistra e la fiducia. La Tav e le Olimpiadi. Lo sciopero e le pensioni. La delusione e la ribellione. Abbiamo passato una mattinata in compagnia del segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, e abbiamo provato a capire se tra le ragioni che hanno spinto il sindacat

Cane trascinato da un’auto in corsa : “Il governo deve inasprire con urgenza le pene” : “Un Cane è stato trascinato da un’auto in corsa sulla ex statale 16 in zona via Barletta, nei pressi di Boccadoro. Non si conoscono le condizioni del povero fido, ma il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro, ha promesso che denuncerà il proprietario dell’auto”, così in una nota Rinaldo Sidoli, presidente di Alleanza Popolare Ecologista (Ape). “La violenza sugli animali – spiega – è indice di pericolosità sociale. Il Governo ...

Metalmeccanici in piazza : “Il governo come Schettino” : I Metalmeccanici hanno scioperato in tutta Italia per otto ore con tre grandi manifestazioni in contemporanea a Milano, Firenze e Napoli per chiedere al governo e alle imprese di mettere al centro il lavoro, l'industria, i salari, i diritti e la giustizia sociale. Nella citta' partenopea in testa e' sfilato uno striscione blu con la scritta Whirlpool in bianco, dietro cui si e' mosso un serpentone di 10.000 tute blu. Anche a Firenze e a Milano ...

Salvini ammette : “Il governo è ancora a rischio. Decisiva la manovra : o coraggiosa o salta tutto” : Matteo Salvini, intervistato dal Quotidiano Nazionale, affronta vari temi: annunciando le nuove norme del decreto sicurezza bis, approvato ieri in Cdm, afferma la necessità di procedere con una riforma della magistratura e torna sul clima di governo dopo l'ultimatum di Giuseppe Conte. "C'erano troppi litigi, ma se si torna a lavorare come nei primi undici mesi, si va avanti". Almeno fino all'autunno, quando arriverà il momento della manovra ...