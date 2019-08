Il Cio tende la mano al Governo ma ribadisce | Venite a Losanna | troviamo una

CalCiomercato - le ultime dall’estero : nuova pretendente per Dzeko - gli obiettivi del Psg - offerta per Rugani : Calciomercato – Tante voci e rumors che arrivano dall’estero in questa fase frenetica del mercato. Secondo quanto riporta ‘France Football’ il Monaco, alla ricerca di un attaccante, starebbe pensando di fare un’offerta per Dzeko. Il club del Principato continua a inseguire anche il rossonero André Silva e l’algerino Baghdad Bounedjah, ma l’idea Dzeko sta prendendo quota. Neymar vuole lasciare il ...

Teatro Regio - il nuovo sovrintentende Schwarz annuncia un’opera sul calCio e finali interattivi : “La lirica al tempo di Netflix” : un’opera sul calcio, un Teatro più aperto e contemporaneo, finali ‘interattivi’ da lasciare alla scelta del pubblico: così Sebastian Schwarz, il nuovo sovrintendente del Teatro Regio di Torino, immagina il futuro dell’opera lirica. “Il compito di un ente lirico è quello di portare avanti il ricco patrimonio di 420 anni di storia nell’epoca di Netflix e degli smartphone”, ha detto nella conferenza stampa di presentazione, alla ...

CalCiomercato - le ultime trattative : nuova pretendente per Eriksen - cessioni per Inter - Napoli e Cagliari : Calciomercato – Arrivano indiscrezioni ed ufficialità anche nel weekend. All’estero spunta una nuova pretendente per Christian Eriksen, centrocampista del Tottenham. Sarà derby di mercato tra Real Madrid e Atletico per il danese. Secondo As’, un emissario autorizzato degli Spurs ha incontrato Miguel Angel Gil, consigliere delegato dei ‘Colchoneros’, per discutere del trasferimento del 27enne centrocampista che ...

CalCiomercato Lazio - spunta un’altra pretendente per Milinkovic Savic : Ormai da qualche anno, Milinkovic Savic è il pezzo pregiato della Lazio. La sua ultima stagione non è stata come la precedente, ma il serbo resta un calciatore interessante in prospettiva e non per niente diverse squadre gli hanno messo gli occhi addosso. Tra le pretendenti, secondo i bookmaakers, ne spunta un’altra oltre alle solite note: il Paris Saint Germain. La squadra francese, ormai rassegnata a perdere Neymar, sta preparando ...

Tagli di capelli - stagione estiva : di tendenza il long bob lisCio e le tonalità ramate : In questa estate sono di tendenza molti nuovi Tagli di capelli. Le grandi protagoniste saranno le lunghezze medie. Questo tipo di acconciature sono molto apprezzate in estate: di seguito tutte le novità del momento da copiare. Nuove chiome Le donne in estate apprezzeranno molto il long bob liscio: su questa chioma è presente la riga in mezzo e anche alcune scalature. Per quanto riguarda la tonalità si può optare per il platino sulle lunghezze e ...

CalCiomercato Napoli - si attende la fumata bianca per Elmas : restano gli ultimi dettagli da limare : Il giocatore del Fenerbahce è vicino all’approdo in azzurro, quella di oggi potrebbe essere la giornata decisiva Il Napoli si prepara ad abbracciare Elmas, obiettivo seguito ormai da alcune settimane dal direttore sportivo Cristiano Giuntoli. La trattativa si prepara a vivere oggi la giornata decisiva, infatti è attesa per oggi la fumata bianca che regalerà ad Ancelotti un nuovo rinforzo. restano gli ultimi dettagli da limare e ...

Chris Martin - l’amore può attendere : niente baCio con Dua Lipa : Gwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaGwyneth Paltrow e Chris Martin sempre famigliaSì, tra Chris Martin e Dua Lipa c’è uno splendido rapporto. Ma no, nel backstage del Festival di Glastonbury i due artisti non si sono baciati. Pensare che i tabloid inglesi, su tutti il Sun, avevano raccontato il ...

LIVE Norvegia-Inghilterra 0-3 calCio femminile - Mondiali 2019 in DIRETTA : con i gol di Scott - White e Bronze - l’Inghilterra stende le rivali norvegesi e va in semifinale : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE La presentazione del match – Come vedere la partita: orario, streaming e tv 90’+4 La Norvegia prova ancora ad accorciare le distanze rendendo meno pesante il passivo. 90’+3 Stanway controlla con un braccio al momento di battere verso la porta. L’arbitro ravvisa la scorrettezza e fischia fallo. 90’+2 Corner per l’Inghilterra. 90′ C’è ...

CalCio - Coppa America 2019 : l’Uruguay stende il Cile - Ecuador e Giappone si eliminano : Nella notte italiana gli ultimi verdetti della prima fase della Coppa America di Calcio sono stati emessi: nel Girone C, nella sfida tra le due già qualificate l’Uruguay stende il Cile per 1-0 con un gol di Cavani e vince il raggruppamento, mentre Ecuador e Giappone si annullano a vicenda finendo per essere entrambi eliminati, per la gioia del Paraguay, che va ai quarti per differenza reti. Cile-URUGUAY 0-1 Nel primo tempo un paio di ...

Accordo tra Juve e Chelsea per Sarri. Si attende l’annunCio : Il conto alla rovescia è scattato: Maurizio Sarri è pronto a diventare il nuovo allenatore della Juventus. Il club bianconero e il Chelsea hanno già trovato l’Accordo per “liberare” il fresco vincitore dell’Europa League, grazie al lavoro dell’intermediario Ramadani e al blitz londinese del direttore sportivo Paratici, e l’annuncio ufficiale è orma...

Sarri-Juventus - oggi è il giorno chiave : si attende l’annunCio : SARRI JUVENTUS- Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore della Juventus in vista della prossima stagione. Secondo quanto riportato da “Gianluca Di Marzio”, il tecnico sarebbe ormai pronto a dire addio al Chelsea e sposare i colori bianconeri. Solo pochi dettagli prima dell’annuncio che potrebbe arrivare già nella giornata di oggi. La Juventus verserà un’indennizzo da […] L'articolo Sarri-Juventus, oggi è il giorno ...

Panchina Benevento - è fatta per Pippo Inzaghi : si attende l’annunCio : Manca solo l’ufficialità, ma è ormai cosa fatta per il passaggio di Filippo Inzaghi sulla Panchina del Benevento. L’ex attaccante del Milan riparte dai giallorossi dopo la fallimentare esperienza al Bologna in Serie A, costatagli l’esonero. Nuova esperienza in Serie B, dunque, per ‘SuperPippo’, in seguito a quella più che buona al Venezia, in cui raggiunse un quinto posto e una successiva eliminazione ai ...