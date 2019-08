I tifosi contro lo spot anti-pirateria della Lega | “Siete voi che avete ucciso il calcio”

Zenit - i tifosi shock su Malcom : “calciatori neri contro la tradizione del club” : Lo Zenit ha piazzato un grande colpo di mercato, si tratta dell’arrivo dell’attaccante Malcom acquistato dal Barcellona, in passato il brasiliano era stato ad un passo anche dalla Roma, nelle ultime ore si è verificato un episodio bruttissimo. I tifosi della Zenit precisando di non essere razzisti si sono sbilanciati contro l’arrivo del calciatore, rimproverando ai dirigenti dello Zenit “la mancanza di rispetto nei ...

Il Chelsea esorta la UEFA a sanzionare il Barcellona per l’aggressione contro i suoi tifosi : Il Chelsea ha rilasciato un lungo comunicato sul proprio sito in cui si è detto molto dispiaciuto che la UEFA non abbia voluto prendere provvedimento nei confronti del Barcellona. I fatti risalgono all’incontro del 14 marzo 2018, in cui si sono affrontate le due formazioni per i 16esimi di Champions e numerosi scontri sono avvenuti prima e dopo. In un primo momento la UEFA aveva deciso di sanzionare il club londinese, ma il Chelsea ha ...

Cagliari - 10 daspo ai tifosi per furto razzi da traghetto in occasione del match contro la Roma : daspo da 3 a 6 anni nei confronti di 10 tifosi del Cagliari che è stato emesso dal Questore di Roma per per gli episodi accaduti il 27 aprile scorso in occasione di Roma-Cagliari. Nel dettaglio intorno alle 15.30 gli agenti della Polizia impegnati nei controlli di sicurezza all’esterno dello stadio Olimpico, all’altezza di viale Tor di Quinto, hanno fermato e controllato un furgone Fiat Ducato diretto allo stadio con a bordo i ...

Fiorentina - l’esito dell’incontro Chiesa-Commisso e nel frattempo Vitor Hugo saluta i tifosi : “A Firenze ho vissuto emozioni indescrivibili e indimenticabili che mi hanno fatto crescere come professionista e come uomo”. E’ il messaggio su Instagram dell’ex difensore viola Vitor Hugo che si trasferisce al Palmeiras. “Oggi finisco il mio ciclo insieme a voi, consapevole che in campo ho sempre lasciato il meglio di me, in ogni singola partita, per la squadra e per Davide. Per questo esco a testa alta. ...

Milan e Inter - perché il nuovo stadio è un progetto contro i tifosi : meno posti - prezzi alle stelle : Inter e Milan non avevano ancora finito di far timbrare le carte all' ufficio protocollo del Comune di Milano, che mezzo arco costituzionale affidava alle agenzie lamentele varie sulla costruzione del nuovo stadio. Il quale sarà una mezza fregatura per i tifosi. Intanto perché nel "vecchio" San Siro

Napoli - è la notte dei tifosi a Dimaro : live l'incontro con Ancelotti : Il ritiro del Napoli in Val di Sole entra già nel vivo con l'atteso incontro tra i protagonisti azzurri e i tanti cuori azzurri arrampicatisi fin su in Trentino per seguire da vicino la...

Caos Sampdoria - tifosi ancora in protesta contro Ferrero : cori e striscioni verso il presidente blucerchiato : Momento delicato in casa Sampdoria, che domani inizierà il ritiro a Bogliasco agli ordini del neo tecnico Eusebio Di Francesco. protesta dei tifosi contro il numero uno blucerchiato da poco terminata e iniziata verso le 21.30, sotto l’hotel nel quartiere di Carignano a Genova dove solitamente soggiorna il patron quando arriva nel capoluogo ligure. cori e striscioni contro Ferrero, mentre gli oltre 500 tifosi presenti hanno cantato ...

De Laurentiis è arrivato a Dimaro. Sarà presente domani all’incontro con i tifosi : Aurelio De Laurentiis ha raggiunto poco fa Dimaro, dove il Napoli è impegnato nel ritiro precampionato. Il presidente è arrivato a bordo di un van dai vetri oscurati allo Sport Hotel Rosatti, dove alloggiano i calciatori azzurri. Ad accompagnarlo, l’amministratore Andrea Chiavelli. Il presidente Sarà presente al primo incontro ufficiale con i tifosi previsto domani sera alle 21.15 al centro congressi di Folgarida. Sarà al fianco di Ancelotti e ...

Universiade - parla Ungaro - capitano degli azzurrini : “tifosi italiani stateci vicini e venite allo stadio domani a Cava contro l’Ucraina” : “Entrare al San Paolo gremito ieri sera per la cerimonia d’apertura e trovarsi davanti a tutta quella gente è stata un’emozione che non si può descrivere. Immaginare di giocare davanti a tante persone dà ancora più motivazione: l’unione fa la forza e quindi tifosi di Cava e chiunque possa venire… stateci vicini! venite domani allo stadio, il nostro sogno può continuare e insieme si sogna meglio!”. Un appello fatto di cuore e ...

Lucchese - tifosi in corteo dopo il fallimento : incontro con il sindaco per il futuro : Prima un corteo di circa 400 persone per le vie della città, poi un incontro con il sindaco sul futuro. E’ quanto successo dopo il fallimento della Lucchese. Il corte ha sfilato fino a Palazzo Santini dove era in corso un consiglio comunale. Qui, il sindaco ha invitato una delegazione ad ascoltare un suo intervento riguardante il futuro della Lucchese. “Faremo tutto quello che si può per far ripartire da subito il calcio a ...