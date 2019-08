I pianeti più incredibili fuori dal nostro Sistema solare

Fonte : wired

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Per ora li identificano ancora delle sigle lapidarie: “Toi 270 b”, “c” e “d”. Ma sono 3 nuovi esoappena aggiunti alla lista dei 4.025 scoperti ad oggi dai telescopi Nasa ed Esa. Corpi celesti che orbitano attorno a stelle lontane. Strani, esotici, estremi: atmosfere letali, condizioni meteo al limite dell’assurdo, temperaturee dimensioni che fanno impallidire quella delpianeta. Con l’occasione, vediamo alcuni degli esopiù strani tra quelli scoperti fino ad oggi. Iniziando, ovviamente, con gli ultimi arrivati. (infografica: Nasa) Toi 270 La scoperta arriva da Tess, o Transiting Exoplanet Survey Satellite, l’ultimo cacciatore di esomesso in orbita dalla Nasa, che a poco più di un anno dal lancio ha già individuato 24extrasolari confermati e ben 993 candidati. In questo caso, la scoperta è arrivata osservando Toi 270, una piccola stella ...

