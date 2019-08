Hyundai svela il bozzetto della nuova i10 | debutto a Francoforte

Hyundai i10 - Il primo bozzetto ne svela il design : Progettata, sviluppata e costruita in Europa. Così la Hyundai presenta la nuova i10, un modello che sarà svelato al Salone di Francoforte (10-22 settembre) e avrà il compito di inaugurare un nuovo corso stilistico per il costruttore coreano. Come si può intuire dal primo bozzetto rilasciato dalla Casa, la terza generazione della piccola avrà un look molto più personale, muscoloso e sportivo rispetto al passato.Nuovo look. Caratterizzata da linee ...