Heroes of the Storm | Qhira | la letale cacciatrice di taglie iresiana | è arrivata nel Nexus

Heroes of the Storm - in arrivo un nuovo eroe e modifiche al sistema di ranking per la Lega Storm : Nonostante Blizzard abbia dichiarato qualche tempo fa di aver ridimensionato lo sviluppo del suo MOBA Heroes of the Storm, il gioco ha ricevuto un nuovo eroe e una serie di modifiche fatte alla Lega Storm.Il nuovo aggiornamento, disponibile sui server di prova fino al 5 agosto, porta con sé Qhira, la nuova eroina. Qhira è un'assassina potente e agile in grado di colpire singoli nemici prima di fuggire con Rampino. Ecco di seguito le sue ...

The Legend of Heroes Trails of Cold Steel III rinviato a Ottobre 2019 : L’uscita di The Legend of Heroes: Trails of Cold Steel III su PlayStation 4 è stata posticipata al 22 Ottobre 2019 in Nord America ed Europa e al 29 Ottobre in Oceania. La scelta è stata presa per assicurare il miglior lancio possibile. Inoltre, NIS America ha annunciato che la demo di Trails of Cold Steel III sarà disponibile prima del lancio del 22 Ottobre e ulteriori dettagli verranno svelati a breve. NIS ...

Heroes of the Storm : per Mike Morhaime il gioco ha fallito perché è stato sviluppato troppo tardi : Non molto tempo dopo che il co-fondatore di Blizzard, Mike Morhaime, si è dimesso da presidente, la società ha annunciato che avrebbe smesso di supportare Heroes of the Storm, MOBA dello sviluppatore.Come riporta VG247, durante una conferenza al GameLab di Barcellona, a Morhaime è stato chiesto dove secondo lui Heroes of the Storm abbia fallito."Prima di tutto, penso che il team di Heroes abbia fatto un grande gioco", ha dichiarato Morhaime. ...