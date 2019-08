Gruppo PSA - I cinesi pronti a uscire dall' azionariato

Fonte : quattroruote

(Di mercoledì 7 agosto 2019) La società automobilistica cinese Dongfeng Motor sta valutando tutte le opzioni a sua disposizione per valorizzare la partecipazione detenuta nel capitale delfrancese PSA. Tra le opzioni, secondo quanto riferito'agenzia Bloomberg, figura anche la possibilità che la quota, attualmente dal valore di 2,2 miliardi di euro, venga integralmente venduta.Le opzioni sul tavolo. Nello specifico, sempre stando alle indiscrezioni dell'agenzia stampa americana, la Dongfeng avrebbe intrattenuto nelle ultime settimane incontri con società di consulenza per verificare le migliori modalità per vendere, parzialmente o integralmente, la partecipazione. Per l'eventuale cessione sarebbero state discusse varie alternative, tra cui la dismissione diretta sul mercato oppure l'emissione di prestiti obbligazionari garantitie azioni PSA. Qualsiasi operazione, comunque, avverrebbe con il ...

