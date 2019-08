Gli Stati Uniti cambiano le regole delle reti telefoniche

Gomorra : non solo cinema. Sono tanti Gli attori arrestati o morti : Non è solo cinema, scrive Il Fatto Quotidiano riferendosi a Gomorra. Tra realtà e finzione c’è un rapporto osmotico: sul set, “chi dà consigli lo fa perché sa, perché è”. Il quotidiano parte da un esempio ben definito. Quando mancava poco all’ultima ripresa del film di Garrone, verso sera, la troupe decise di andare in pausa per cenare ma uno degli attori, Salvatore Russo, si oppose: “Siete matti?”, chiese, ...

Il gestore del sito 8chan è stato invitato a testimoniare davanti al Congresso deGli Stati Uniti : La Commissione per la sicurezza nazionale della Camera dei Rappresentanti degli Stati Uniti ha chiesto di testimoniare davanti al Congresso a Jim Watkins, proprietario e gestore di 8chan, il sito dove Patrick Crusius aveva pubblicato il suo manifesto razzista prima di

ALESSIA MARCUZZI E Gli UFO/ 'Avvistati sul litorale romano : un'esperienza forte' : ALESSIA MARCUZZI prossima alla conduzione di Temptation Island Vip 2 rivela: 'da bambina sul litorale romano ho visto gli ufo'

Viaggiatore del tempo rivela la mappa deGli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) : Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti catastrofi (2020-2025) Un presunto sopravvissuto all’esperimento Philadelphia ha liberamente parlato dei programmi sui viaggi nel tempo e di ciò che ci attende come civiltà. Al Bielek è nato nel 1927 e si e creato una carriera in alcuni dei margini più bizzarri e controversi… L'articolo Viaggiatore del tempo rivela la mappa degli Stati Uniti Dopo importanti ...

I poliziotti a cavallo - il sospettato nero tirato per la corda. La foto che scuote Gli Stati Uniti : Galvesto, Texas, Stati Uniti d’America, anno 2019. Due poliziotti bianchi a cavallo fermano un uomo nero e lo portano legato ad una corda. Una evidente violazione dei diritti dell’uomo, identificato in Donald Neely, 43 anni, arrestato per violazione di proprietà privata. La foto ha scosso gli Usa, tanto che sono arrivate le scuse del capo della polizia di Galveston, Vernon Hale. “Comprendiamo l’impatto ...

Mafia nigeriana - uno deGli arrestati torna libero per mancanza di prove : Federico Garau torna libero il 33enne Godwin Emwinghare, considerato uno dei membri di spicco dell'associazione criminale operativa a Bologna. Il gip lo rimette in libertà per mancanza di indizi gravi di colpevolezza È stato scarcerato il 33enne nigeriano Godwin Emwinghare, arrestato lo scorso mese di luglio a Parma durante un'operazione di vasta portata da parte delle forze dell'ordine, conclusasi con la cattura di ben 19 soggetti ...

Bidet portatile - ecco la novità che sta spopolando neGli Stati Uniti : La svolta tanto attesa potrebbe essere finalmente arrivata. Anche gli Stati Uniti sarebbero pronti a schierarsi dalla parte italiana nella lotta culturale per l'igiene in bagno grazie a un nuovo Bidet portatile che starebbe rapidamente conquistato i cuori (sì, diciamo i cuori) dei cittadini a stelle e strisce. L'aggeggio in questione si chiama Sonny, ed è stato messo a punto da una startup californiana con sede a Santa Monica ...

Il direttore del corpo di ballo del San Carlo : "Abbagnato? Forse ha sbaGliato - ma i sindacati sono stati scandalosi" : Il ballerino Giuseppe Picone, che ora dirige i ballerini del teatro partenopeo, interviene in merito alla polemica che ha...

Gli Stati Uniti hanno imposto un embargo totale al Venezuela : Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato un ordine esecutivo che impone l’embargo totale nei confronti del Venezuela. L’embargo totale prevede che tutte le proprietà del Venezuela negli Stati Uniti siano bloccate, e che siano anche vietate tutte

Milano - rivolta dei migranti contro la polizia dopo incendio al Centro di accoGlienza di via Aquila : arrestati sette ospiti : Hanno aggredito una volante della polizia e lanciato un sasso contro il camion dei pompieri, intervenuti per un incendio al Centro di accoglienza straordinaria di via Aquila a Milano. Per questo sette migranti, ospiti del Centro, sono finiti in carcere, accusati di resistenza aggravata, danneggiamento e lesioni nei confronti di due agenti di polizia, che hanno riportato ferite alle mani e alle braccia. A confermare l’arresto il giudice ...

Cina - Pechino svaluta la moneta e alimenta la guerra commerciale con Gli Stati Uniti : Per la prima volta in oltre un decennio la Cina oggi ha permesso che sul mercato dei cambi la sua valuta – il renminbi – calasse sotto la “soglia psicologica” di 7 dollari. Negli scambi sul mercato valutario la moneta cinese è passata così a 7,04 dollari, con un calo del 2,3% rispetto ai 6,88 dollari del 31 luglio, e a 7,86 euro, in calo addirittura del 3,1% rispetto al cambio di 7,62 euro del 31 luglio. Una variazione così repentina ...

A$AP Rocky è tornato neGli Stati Uniti : ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia : Intanto è stato visto in compagnia di Kendall Jenner The post A$AP Rocky è tornato negli Stati Uniti: ecco qual è il prossimo passo del processo in Svezia appeared first on News Mtv Italia.

Lady Diana e le estati al mare con i fiGli - : Francesca Rossi Un insider ha raccontato le estati di Lady Diana, trascorse al mare con i figli, lontana dai doveri di corte e dai problemi con il principe Carlo Agosto è tempo di vacanza anche per la royal family. La regina Elisabetta preferisce da sempre Balmoral, dove trascorre l’intera estate, mentre i duchi di Cambridge hanno trovato la loro “isola felice” in quel di Mustique nei Caraibi. Se andiamo indietro nel tempo, però, ...

