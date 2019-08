Giovani travolti fuori da discoteca ad Azzano | concessi i domiciliari all' investitore

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Matteo Scapin va ai. Per il gip non voleva uccidere. Così il 33enne di Curno (Bergamo) arrestato con l'accuso di duplice omicidio volontario dopo aver travolto e ucciso domenica notte Luca Carissimi, 21 anni, e Matteo Ferrari, 18 anni, ha potuto lasciare il carcere di Bergamo. L'accusa non è' più di duplice omicidio volontario ma è diventato omicidio stradale aggravato. "Ho sentito un tonfo sul parabrezza e mi sono fatto prendere dal panico". Così si è giustificato l'uomo nel corso dell'interrogatorio di convalida dell'arresto di questa mattina davanti al Gip, Vito di Vita, che poi gli ha concesso gli arresti. Il giovane, accusato inizialmente di duplice omicidio volontario, si è difeso sostenendo di non aver rincorso con la sua auto la vespa dei due ragazzi. Scapin ha anche chiarito quanto accaduto prima dell'incidente all'interno della. Adesso ...

