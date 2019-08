Giocatore di basket consegna l’esame delle urine ma per sfuggire all’antidoping da il

Fonte : baritalianews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Undi, DJ Cooper ha fatto una bravata ed è stato inevitabilmente scoperto. Qualche minuto rima della partita gli hanno chiestoper i controlli antidoping. Poiché, evidentemente, temeva il risultato ha chiesto ad un’amica di prestargli un suo campione die lo hato. Ma il risultato è stato sconcertante: è risultato essere incinta. A quel punto il, che ha 29 anni e che negli ultimi mesi ha giocato nel Principato di Monaco, è stato immediatamente squalificato per due anni. Il timore è che, anche se fra due anni potrebbe tornare a giocare, difficilmente qualunque società potrà più fidarsi di lui.

