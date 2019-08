Gaia Trussardi e Adriano Giannini si sono sposati Foto | assenti la Hunziker e Tomaso

Gaia Trussardi e Adriano Giannini sposi in segreto - assenti Tomaso e Michelle Hunziker : Matrimonio in gran segreto per Adriano Giannini (48 anni) e Gaia Trussardi (39). È il settimanale Chi nel numero in edicola mercoledì 7 agosto a svelare la bella notizia, dopo che la stessa rivista a giugno aveva già scoperto le pubblicazioni di matrimonio al Comune di Milano, città dove la coppia abita. Tomaso Trussardi e Michelle Hunziker grandi assenti L’amore tra l’attore e la stilista è nato a fine 2017, periodo a cui risalgono ...

