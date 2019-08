Frana nel Lecchese, almeno 200 sfollati

Resta alta l'allerta nel, in particolare a Casargo invaso da fango e detriti dopo l'esondazione del torrente Varrone.200 persone sono state evacuate mentre si lavora per riaprire la provinciale 67 invasa da una- Su tutto il nord resta l'allerta arancione per forti temporali, esondazioni, e frane. Sotto osservazione molti fiumi Il CdM ha dichiarato lo stato di emergenza per le province di Bologna, Modena e Reggio Emilia per gli eccezionali eventi meteo tra il 14 e il 22 giugno.(Di mercoledì 7 agosto 2019)