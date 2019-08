Frana a Casargo nel Lecchese | 200 sfollati

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Circa 200 persone sono state sfollate dalle proprie abitazioni a, in Valsassina, provincia di Lecco, dopo che il nubifragio di ieri pomeriggio ha causato una. Un fiume di fango, sassi e detriti ha inondato il centro del paese, sommergendo decine di auto e allagando gli edifici. Particolarmente colpita la frazione di Codesino. Gli abitanti costretti a lasciare le loro case sono stati alloggiati nell'istituto alberghiero. Sono intervenuti in forze i vigili del fuoco con 8 squadre impegnati tutta la notte per cercare di ridurre i disagi e mettere in sicurezza il paese. Presenti anche i sanitari del 118, il Soccorso alpino e i carabinieri. la stessa zona era già stata colpita lo scorso giovedì dal maltempo, che aveva causato lo sfollamento di 14 persone. I vigili del fuoco sono al lavoro per liberare la strada Sp67 che da Taceno conduce a Premana, ancora ...

