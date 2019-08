Fortnite | Team Bumble è la prima squadra competitiva completamente al femminile

Fonte : eurogamer

(Di mercoledì 7 agosto 2019) L'organizzazione eSport Gen.G ha stretto una partnership con l'app di incontriper creare, unadicomposta totalmente da ragazze.LaCoppa del Mondo disi è tenuta due settimane fa, durante la quale quasi 180 giocatori professionisti hanno gareggiato per un premio in denaro di 3 milioni di dollari e il titolo di campione del mondo. Di questi giocatori, nessuno era di sesso.Giocatori come EwOk e Geguri indicano che il successo e l'abilità in una partita a livello professionale sono ugualmente raggiungibili per entrambi i sessi, ma gli eSport continuano a essere dominati in maniera schiacciante da uomini. Inoltre, molto spesso le giocatrici subiscono molestie ed insulti proprio per il loro genere, la loro voce e aspetto, ostacolando la loro inclusione nel mondo competitivo.Leggi altro...

