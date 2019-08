Formula E - La Mercedes ha provato a Mallorca

Formula 1 - Rosberg stuzzica la Mercedes : “sarebbe epico dare la macchina di Bottas a Fernando Alonso” : L’ex pilota tedesco ha sottolineato che gli piacerebbe vedere lo spagnolo al fianco di Hamilton il prossimo anno E’ stato l’ultimo a battere Lewis Hamilton nel Mondiale, prima di ritirarsi e lasciare il proprio posto a Valtteri Bottas. Adesso il finlandese rischia di essere arrivato al capolinea e, per la sua sostituzione, il tedesco lancia una pazza idea che conduce nientemeno a Fernando ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

Formula 1 - Bottas schiacciato dalla pressione : il possibile addio alla Mercedes destabilizza il finlandese : Le parole di Wolff dopo il Gp d’Ungheria hanno acceso il dibattito su chi sarà il compagno di Hamilton nel 2020, Bottas sembra non reggere al momento la pressione dell’attesa Una stagione molto migliore rispetto a quella passata potrebbe non bastare a Valtteri Bottas per difendere il proprio sedile, visto che la Mercedes starebbe pensando di sostituirlo con Ocon nella prossima stagione. AFP/LaPresse Due vittorie e quattro pole ...

Formula 1 – Chris Horner - che stoccata a Gasly : “dobbiamo lottare con Mercedes e Ferrari - non con Alfa Romeo e McLaren” : Christian Horner non risparmia una netta stoccara a Pierre Gasly: la prestazione in Ungheria del giovane pilota Red Bull non è piaciuta al team principal della scuderia Weekend a due facce per la Red Bull. Se da un lato Max Verstappen ha conquistato la prima pole position della sua carriera, chiudendo poi la gara in seconda posizione dietro un super Lewis Hamilton, dall’altro Pierre Gasly è apparso in netta difficoltà, chiudendo ...

Formula 1 - la Mercedes attende solo di festeggiare il titolo : la nuova classifica Costruttori dopo il Gp d’Ungheria : Il team di Brackley guida con 150 punti di vantaggio sulla Ferrari, mentre la Red Bull è ancora più staccata Manca solo l’aritmetica, la Mercedes infatti procede spedita verso il titolo mondiale Costruttori, facendo il vuoto dietro di sè. Il team di Brackley guida la graduatoria con 150 punti di vantaggio sulla Ferrari, che a sua volta precede la Red Bull di 44 punti. Chiusa la lotta per il vertice, il Cavallino deve difendersi ...

Formula 1 - clamorosa ammissione di Wolff in Ungheria : la Mercedes pronta a scaricare Bottas : Dopo il successo di Hamilton in Ungheria, Wolff ha rivelato di avere in mente una sostituzione di Bottas con Ocon in vista della prossima stagione Dimenticato il disastro di Hockenheim, la Mercedes riparte di slancio in Ungheria, tornando sul gradino più alto del podio con Lewis Hamilton grazie ad una strategia perfetta. Lapresse Il britannico si mangia letteralmente Verstappen negli ultimi 21 giri, andando a cogliere il settimo successo ...

Formula 1 – Verstappen festeggia la sua prima pole - le Mercedes inseguono : la griglia di partenza del Gp d’Ungheria : Verstappen conquista la sua prima pole position al Gp d’Ungheria: la griglia di partenza della gara di domani all’Hungaroring Max Verstappen ha conquistato oggi la sua prima pole position in carriera, all’Hungaroring, piazzandosi davanti alle Mercedes di Bottas ed Hamilton. Rispettivamente quarta e quinta le Ferrari di Leclerc e Vettel, che hanno comunque regalato un finale di fuoco nelle qualifiche del Gp ...

Formula 1 – Allarme Hamilton : “Mercedes diversa fra FP3 e qualifiche! Ho lottato senza migliorare mai” : Lewis Hamilton chiude al terzo posto la sessione di qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes sottolinea le difficoltà avute fra FP3 e qualifica sul tracciato di Budapest Solo un terzo posto per Lewis Hamilton al termine delle qualifiche del Gp d’Ungheria. Il pilota Mercedes aveva chiuso in testa la prima sessione di prove libere, ma al termine del Q3 si è visto scavalcare da Max Verstappen, poleman di giornata, e dal ...

Formula 1 – Vettel deciso in Ungheria : “vicini alla Mercedes - abbiamo del potenziale. Salto di qualità Ferrari? Dico che…” : Sebastian Vettel ottimista per la gara del Gp d’Ungheria nonostante il 13° posto delle FP2: il pilota Ferrari convinto di poter accorciare il gap dalla Mercedes Solo un tredicesimo posto per Sebastian Vettel nelle FP2 del Gp d’Ungheria. Dopo la buona prova del Gp di Germania, con annessa rimonta dall’ultima alla seconda posizione, il pilota tedesco non sembra aver iniziato al meglio il weekend di Budapest, al quale però ...

Formula 1 - Gasly non si monta la testa : “Mercedes molto veloci - le Ferrari invece si sono nascoste” : Il pilota francese ha chiuso al comando la seconda sessione di libere, preparandosi dunque al meglio per la giornata di domani “credo che sarà una battaglia molto ravvicinata domani. Con queste condizioni imprevedibili è inutile stare molto a pensare, vedremo come andranno le cose“. Pierre Gasly è già concentrato su ciò che lo aspetta domani, quando a Budapest si tornerà in pista per le qualifiche del Gp ...

Formula 1 - Max Verstappen snobba le Ferrari : “siamo competitivi - solo la Mercedes è un pizzico davanti” : Il pilota della Red Bull si è detto soddisfatto del lavoro svolto oggi, piazzando solo la Mercedes davanti alla Red Bull in vista della gara di domenica Max Verstappen chiude al secondo posto le FP2 del Gp d’Ungheria, il pilota olandese si ferma a 55 millesimi dal compagno di squadra Gasly, tenendo dietro le due Mercedes di Hamilton e Bottas. Photo4/LaPresse Ottima prestazione per il vincitore del Gp di Germania, felice e soddisfatto ...

Formula 1 – Mercedes - Bottas si dà… all’alcol : “errore Hockenheim? Qualche birra per dimenticare…” : Valtteri Bottas ha commentato l’errore di Hockenheim e il modo particolare in cui ha cercato di ‘dimenticare’: Qualche birra e un giro in bici hanno permesso al finlandese si non abbattersi La Mercedes cerca di dimenticare il Gp di Germania il più in fretta possibile. La scuderia tedesca ha ottenuto uno dei peggiori risultati degli ultimi anni, proprio nella gara di casa, nella quale si festeggiavano i 125 del marchio: ...

Formula 1 – Netflix dietro le quinte dei box Mercedes nel weekend di Hockenheim - la rivelazione di Hamilton : “non darò il permesso” : Lewis Hamilton sincero dopo il Gp della Germania: il britannico della Mercedes non darà il consenso a Netflix per usare le immagini girate dietro le quinte del box delle Frecce Argento ad Hockenheim Il Gp della Germania non è stato soddisfacente per Lewis Hamilton: il britannico della Mercedes ha chiuso la sua gara solo all’undicesimo posto, per poi salire al nono grazie alle penalizzazioni dei piloti Alfa Romeo. Il campione del ...