Fiumicino | barca si schianta contro gli scogli del Vecchio Faro

Fonte : meteoweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Paura adove unaa vela di oltre 10 metri è andata a colpire laera a ridosso del, rimanendovi incagliata, bloccata ed in balia delle onde: l’uomo è stato soccorso e tratto in salvo dagli uomini della guardia costiera. Intorno alle 13.40 la prima segnalazione alla sala operativa, la Capitaneria di porto di Roma ha fatto scattare I soccorsi: ad intervenire una motovedetta e personale a terra. L’uomo è stato trasbordato a terra, con un’operazione delicata, dai militari della motovedetta, saliti a bordo della, e coadiuvati dai colleghi accorsi sullaera, mettendolo in salvo. In seguito è stato assistito dai sanitari su un’ambulanza del 118. Nel frattempo, da quanto si è appreso, laè andata a fondo in mare. Sul posto anche vigili del fuoco e la protezione civile di. Laa vela transitava da Ostia in ...

