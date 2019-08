Fiorentina | Antognoni svela il motivo della maglia numero 10 a Boateng

Fonte : calcioweb.eu

(Di mercoledì 7 agosto 2019) “C’era la dieci libera.ha le caratteristiche e la personalita’ per indossarla. E’ finita su buone spalle: lui e’ la persona piu’ adatta a vestire questa”. Sono le parole di Giancarlo, club manager, nel corsoconferenza stampa di presentazione di Pol Lirola, sull’arrivo di Kevin-Princee sulla10. Poi parla proprio Lirola: “appena ho finito l’Europeo con l’Under 21 il mio procuratore mi ha detto dell’interesse: ho parlato con Pradè e l’interesse forte che hanno mostrato verso di me è stata la chiave per capire che dovevo venire qui”. Su Federico Chiesa. “Lo conoscevo già da avversario ed è fuori dal normale per velocità e potenza, è uno che fa la differenza in serie A. Non ho ancora parlato di cose ...

