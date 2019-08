Ferie | si può richiamare un dipendente al lavoro?

Fonte : vanityfair

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Offtime, per ignorare chi vogliamoSiempo, per eliminare le notificheFlipd, un lucchetto per il nostro cellulareNuzzel, per rivedere cos’hanno postato gli amiciMoment, per godersi il momento in famigliaÈ uno spauracchio, che ogni tanto fa capolino: «Guarda che se c’è bisogno possono richiamarti dalla». Ma davvero è possibile? E, se mai dovesse accadere, sono previsti rimborsi? Poi si può recuperare il tempo perso o si è perso e basta? Sappiamo bene che i lavoratori dipendenti possono avanzare una richiesta di, ma sta poi al datore didare l’ok definitivo, in base alle esigenze aziendali. Per cui, stante che ilha sempre diritto a fare delledurante l’anno, è però pur vero che il datore dipuò decidere quando farle fare ed eventualmente, sì, può richiedere un rientro anticipato ma solo se sussistono esigenze aziendali specifiche ...

BollaPatrizia1 : RT @ChiodiDonatella: IN ALTO MARE IL DESTINO DI #OPENARMS No di #Malta. #Europa in vacanza. #Macron in ferie. E #Merkel pure. #Spagna pron… - bluj53 : RT @ChiodiDonatella: IN ALTO MARE IL DESTINO DI #OPENARMS No di #Malta. #Europa in vacanza. #Macron in ferie. E #Merkel pure. #Spagna pron… - mikvhd86 : RT @GuadagnoRaffae2: Non 'sento' Travaglio sulla vergognosa farsa dei 5s. Ora però non può dire: è colpa del PD. Marco ti sei ammutolito? E… -