F1 | scambio Max Verstappen-Lewis Hamilton? Tutto rinviato al 2021 | Marko | “Scaduta la

Pogba Juventus - Paratici pensa al maxi scambio : occhio a Dybala : Pogba Juventus – Sul fronte mercato i bianconeri sono sempre molto attivi per arrivare a Paul Pogba , che potrebbe alzare il livello del centrocampo di Sarri. Come svelato dal tabloid inglese “The Sun” la stessa società torinese potrebbe pensa re anche all’inserimento di diverse contropartite, soprattutto nel reparto difensivo visto che i “Red Devils” intendono rinforzarsi nelle retrovie. […] More

Juventus - conferme sul sogno Neymar : spunta il maxi scambio : Neymar Juventus - Secondo quanto riportato dalla ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus starebbe osservando molto attentamente la situazione legata al futuro di Neymar . L’attaccante, come riportato da “Mundo Deportivo”, ha aperto ad un possibile futuro in bianconero. Futuro alla Juventus realmente possibile. Neymar considera i bianconeri una delle possibili 4 squadre più forti del panorama […] L'articolo Juventus , ...

Milinkovic Savic Juventus - maxi scambio con la Lazio : i dettagli : Milinkovic Savic Juventus – Si fa più intensa la trattativa per portare Milinkovic-Savicalla Juventus. Il club bianconero, che in cima alla lista dei desideri aveva messo Paul Pogba, sembra pronta a virare sul talento della Lazio vista la difficoltà di arrivare al francese, conteso anche dal Real Madrid. Il serbo sarebbe un colpo da novanta per Paratici, che però […] More