F1 Classifica Mondiale piloti 2019 | la graduatoria aggiornata Hamilton vola | +62 su

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria aggiornata. Mercedes dominio - Ferrari a -150 punti! : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

Classifica Motocross Mondiale MXGP 2019. Tim Gajser vola a +177 su Jeremy Seewer : Il Mondiale Motocross MXGP 2019 prevede 19 tappe dal 3 marzo a fine settembre, si preannuncia una stagione particolarmente intensa e dura da affrontare per i piloti che si daranno battaglia per la conquista del titolo iridato. L’olandese Jeffrey Herlings difende il titolo conquistato lo scorso anno ma il centauro della KTM si è infortunato durante l’inverno e dunque deve saltare i primi appuntamenti, il nostro Tony Cairoli vuole ...

Classifica Mondiale Superbike 2019 - la graduatoria dopo il GP USA : allungo in testa - Rea +81 su Bautista. Ducati prima tra i costruttori : Deciso allungo in testa al Mondiale Superbike 2019 di Jonathan Rea, che è giunto secondo in gara-2 del GP degli Stati Uniti ed ora vanta 81 punti di vantaggio su Alvaro Bautista. Di seguito le classifiche generali del Mondiale Superbike. Ducati in testa alla Classifica costruttori. Classifica Mondiale PILOTI Superbike 2019: JONATHAN REA 433 KAWASAKI ALVARO BAUTISTA 352 Ducati ALEX LOWES 220 YAMAHA MICHAEL VAN DER MARK 215 YAMAHA LEON HASLAM 202 ...

Classifica Moto2 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Alex Marquez scappa via con +33 su Luthi : Di seguito la Classifica del Mondiale Moto2 dopo nove prove. Classifica GENERALE Mondiale Moto2 2019 1 Marquez Alex SPA 161 2 88 Luthi Thomas SWI 128 3 34 26 FERNANDEZ Augusto SPA 110 4 39 0 NAVARRO Jorge SPA 110 5 39 0 SCHROTTER Marcel GER 107 6 39 5 BALDASSARRI Lorenzo ITA 102 7 46 7 MARINI Luca ITA 101 8 52 6 BINDER Brad RSA 84 9 78 26 BASTIANINI Enea ITA 74 alessandro.passanti@oasport.it Twitter: @AlePasso Clicca qui per mettere “Mi piace” ...

Classifica Moto3 Mondiale 2019 : graduatoria - punti e distacchi. Canet torna in vetta - Dalla Porta a -3 : Una grande stagione si preannuncia per il Mondiale Moto3 2019. La minima cilindrata è da sempre quella che suscita le più grandi emozioni e in casa Italia si spera che Lorenzo Dalla Porta, Dennis Foggia o, perché no, Romano Fenati possano regalare l’iride al Bel Paese. E’ ovvio che il ritorno del centauro ascolano ha suscitato grande emozione nel paddock, dopo quello che è accaduto l’anno passato in Moto2, con la squalifica e ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria aggiornata. Hamilton vola - +62 su Bottas - Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

