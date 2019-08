Ezio Greggio | attimi di paura a Ibiza | incidente in auto inseguito dai paparazzi

Fonte : ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 7 agosto 2019)dipere la fidanzata Romina. Il conduttore di “Striscia la notizia” e “La sai l’ultima?” si trovava aper qualche giorno di vacanza e relax. Però qualcosa è andato storto durante una passeggiata perchéha pubblicato una foto eloquente su Instagram in cui fa le corna con dito medio e la linguaccia. Ma cosa sarà mai successo? Ci pensa il conduttore e regista stesso a far chiarezza sui social: “Ieri aio e Romina abbiamo avuto un piccolo impatto tra la nostrae una jeep. Romina ha avuto un mini trauma al collo. Fatto controllo all’ospedale, tutto ok. Come al solito eravamo inseguiti da 3 o 4(e per questo fatto chissenefrega fa parte del gioco) che essendo italiani dopo aver fatto le foto potevano almeno venire a chiedere come stava. Nulla. Li ringrazio. A quel punto gli ho augurato ogni bene con gesti eloquenti. Ciao ...

