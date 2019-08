Europei Ciclismo – Italia di bronzo nel Mixed Relay | gli azzurri sul podio dietro Olanda

Ciclismo - Europei 2019 : l’Olanda si prende la prima Mixed Relay della storia. Bronzo per l’Italia : Comunque vada gli Europei di Ciclismo di Alkamaar 2019 rimarranno nella storia del Ciclismo e il loro nome sarà per sempre legato alla Mixed Relay che per la prima volta ha fatto la sua comparsa nel programma. Unito al nome della cittadina comparirà quello dell’Olanda che, da nazione ospitante, ha deciso di onorare al meglio la corsa vincendo a suo modo, ovvero controllando le operazioni dal primo all’ultimo metro. Sul secondo ...

Ciclismo - Europei 2019 : il medagliere aggiornato. Italia seconda dietro l’Olanda : Sono scattati mercoledì 7 agosto, gli Europei di Ciclismo su strada, che si disputano in Olanda: proprio ai padroni di casa va il primo oro della manifestazione, assegnato nella cronometro juniores femminile. Completano il podio della gara inaugurale la Russia, all’argento, e la Svezia, al bronzo. Andrea Piccolo nella gara maschile regala la prima gioia all’Italia, seconda nel medagliere considerando anche il bronzo nella cronometro ...

Ciclismo - Europei 2019 : domani la cronometro femminile. Ellen van Dijk a caccia del poker - Vittoria Bussi ci prova : domani (giovedì 8 agosto) alle ore 10.45 si svolgerà la cronometro femminile Elite degli Europei 2019 di Ciclismo su strada. Ad Alkmaar (Olanda) assisteremo ad un’avvincente sfida contro il tempo per conquistare la maglia di campionessa europea. La prova si svolgerà su un percorso di 22,4 km, quasi completamente pianeggiante. Poche difficoltà anche a livello planimetrico, visto che ci saranno dei lunghi rettilinei e solo qualche curva ad angolo ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : l’Italia è di bronzo! Vince l’Olanda davanti alla Germania : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.50 Seconda medaglia di giornata per l’Italia. Gli azzurri con una grande prova di squadra hanno conquistato un bellissimo bronzo. Impossibile tenere il ritmo dell’Olanda, in testa sia nella gara maschile che in quella femminile. La Germania con le donne ha recuperato moltissimo terreno piazzandosi in seconda posizione. Vittoria Guazzini, Elisa Longo Borghini e Silvia Valsecchi ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia sul podio! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.41 FANTASTICHE LE AZZURRE!!! Al traguardo l’Italia fa segnare 54’13” 15.39 Molto verosimilmente quello del Belgio sarà il tempo da battere per salire sul podio. 15.38 Al traguardo la Francia con il tempo di 55’11” 15.35 Chiude la propria prova anche il Belgio con il tempo di 55’10”. 15.34 Al traguardo la Repubblica Ceca che chiude con il tempo di ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia seconda al termine della prova maschile : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.28 Nulla da fare per l’oro, le olandesi volano. Al passaggio fanno segnare il tempo di 39’15”. 15.27 Di nuovo in difficoltà Silvia Valsecchi. C’è grande attesa per scoprire il tempo dell’Olanda. 15.25 FANTASTICA Italia!!!! All’intermedio le ragazze fanno segnare il tempo di 40’01”. 15.23 Buon passaggio all’intermedio per la Francia con ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Italia seconda all’intermedio : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.19 Brutte notizie per l’Italia, si è staccata Silvia Valsecchi. 15.18 Passaggio al terzo intermedio della Repubblica Ceca con 41’50”. 15.17 Chiude la prova maschile anche la Germania con 25’28”. 15.14 Le tre azzurre hanno trovato un buon ritmo e viaggiano compatte. 15.13 Olanda in testa al traguardo della prova maschile con il tempo di 25’05” con ...

Ciclismo - Europei 2019 : Filippo Ganna tra i favoriti della cronometro maschile. L’azzurro insegue la consacrazione anche su strada : Cominceranno ad entrare nel vivo nella seconda giornata gli Europei 2019 di Ciclismo su strada in scena ad Alkmaar, nei Paesi Bassi, in questa settimana. Il programma della rassegna continentale vedrà infatti svolgersi la cronometro individuale maschile, la prima prova dedicata ai professionisti del calendario. Il tracciato misurerà 22.4 km, con caratteristiche naturalmente adatte agli specialisti, mentre le tante assenze apriranno interessanti ...

Ciclismo – Europei di Alkmaar - le parole di Andrea Piccolo dopo l’oro : “ancora non riesco a crederci” : Il neo campione europeo ha commentato il successo arrivato oggi nella cronometro maschile juniores di Alkmaar La giornata di apertura dei Campionati Europei strada e crono in corso di svolgimento in Olanda, si apre con una medaglia davvero spettacolare conquistata dallo junior Andrea Piccolo che veste i colori del Team Lvf, nella crono individuale di categoria. Sulla distanza di 22.4 km del percorso di Alkmaar, Piccolo registra un crono di ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Affini - Boaro e Martinelli in gara : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.49 La Russia passa al primo intermedio con 13’55”. 14.46 Gli azzurri sono partiti forte, Boaro sbaglia l’impostazione della prima curva e sfiora le transenne. 14.45 Anche l’Italia in gara con Edoardo Affini, Manuele Boaro, Davide Martinelli. 14.42 Al via la squadra francese. Gli azzurri al foglio firma. 14.39 Thomas De Gent guida il Belgio sceso in gara insieme a ...

LIVE Ciclismo - Europei 2019 in DIRETTA : cronometro a squadre mista in tempo reale. Partite le prime squadre : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 14.30 Partiti i tre ciclisti uomini della Slovacchia. Inizia ufficialmente la cronometro a squadre mista. 14.29 Le condizioni meteo sono migliorate e non dovrebbero condizionare la gara com’è accaduto nella cronometro juniores donne. 14.27 La crono staffetta mista prenderà il posto della cronosquadre team ai Mondiali. 14.23 Difficile stabilire le gerarchie visto che si tratta ...

Ciclismo - Europei 2019 : i favoriti. Viviani - Groenewegen e Ackermann sopra tutti - ma attenzione a Démare e Bennett : Tutto pronto per una sfida a velocità spaziali. Una sola assenza di lusso, quella di Peter Sagan, che per l’ennesima volta ha conquistato al Tour de France la Maglia Verde della classifica a punti e che in questa manifestazione si è già imposto due volte in passato. Ovviamente non ci sarà neanche Caleb Ewan, dominatore delle volate alla Grande Boucle, a causa della sua nazionalità. Per il resto tutto il meglio dello sprint mondiale al via ...

