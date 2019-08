Fonte : romadailynews

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Roma – Il mese diriserva ancora tante sorprese con il programma di2019: tra musica, cinema, teatro, letteratura ed esplorazioni urbane, tante diverse occasioni per vivere e scoprire la citta’. In tutti i municipi della Capitale, un ricco calendario di eventi con il contributo delle istituzioni culturali, cittadine e degli operatori risultati idonei ai bandi annuale e triennale dell’2019. Il programma, in continuo aggiornamento, si trova su.comune.roma.it e su Facebook, Twitter e Instagram su @culturaaroma. Qui alcuni deglidall’8 al 21. Venerdi’ 9 e sabato 10alle 21 va in scena ‘Il sogno del Maghreb’ scritto da Sandro Gindro, accompagnato dalle musiche di Patrizio Fariselli (Area open Project) alle tastiere e Andrea Biondi alle percussioni. Lo spettacolo e’ parte ...

romadailynews : #Estate Romana, da #Campidoglio appuntamenti 8-21 agosto: #Roma – Il mese di agosto riserva… - wordsandmore1 : Il sogno del Maghreb, 9 e 10 agosto 2019, presso l'Ex Fienile di Largo Merangoni, Roma, Diversamente (Estate Romana… - comunepadova : Prosegue la rassegna 'Arena romana' con serate cinematografiche ??, il teatro ??, la musica ??, visite guidate e navi… -