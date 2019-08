Esce per fare jogging mentre è in vacanza ma scompare | trovata morta scienziata di 34 anni

In carcere per 18 furti - offre 200 euro a vittime e Esce dopo soli 3 mesi : Francesca Bernasconi Un 33enne albanese ha ottenuto gli arresti domiciliari, perché il suo gesto dimostrerebbe "un sicuro pentimento" Due colpi in una notte, poi altri tre a pochi giorni di distanza. E altri ancora nelle notti successive, fino ad arrivare a un totale di 20 furti, in poco più di un mese. Un anno fa, una banda di romeni e albanesi era riuscita a saccheggiare varie abitazioni nelle province del Torinese, portando via ...

CrEsce il rischio aggressioni : polizia locale acquista 20 spray al peperoncino : Fabrizio Tenerelli Cresce il numero di aggressioni, così la polizia locale di Bordighera, in provincia di Imperia, ha deciso di correre ai ripari, dotandosi di venti spray al peperoncino: uno per ciascun agente che presta servizio sul territorio Sono in grado di rendere inoffensiva una persona per almeno cinque minuti, non hanno effetti collaterali e, soprattutto, permettono di evitare lo scontro. Poche parole per descrivere i ...

Si riaccende la passione per il calcio : crEsce la voglia di stadio degli italiani : Si riaccende la passione per il calcio in un’estate in cui le prestazioni delle azzurre ai Mondiali di calcio hanno incollato ai televisori il 75% degli italiani. Come evidenzia l’Osservatorio mensile di Findomestic realizzato in collaborazione con Doxa, dopo il calo registrato nel 2018 (-13,4%) di tifosi che dichiarava di aver “perso l’interesse per il […] L'articolo Si riaccende la passione per il calcio: cresce la voglia di stadio degli ...

Ragazzina d 15 anni viene rapita da un serial killer ma riEsce a chiamare il 112 - il centralino dei carabinieri le chiede di riagganciare perché hanno più importanti chiamate - la piccola viene uccisa : Choc in Romania per la fine di Alexandra una ragazza di soli 15 anni che è stata rapita da un serial killer e poi uccisa. La ragazza prima di essere brutalmente assassinata è riuscita a chiamare per ben tre volte il 112. Ma tutte le volte che ha chiamato gli operatori del 112 hanno riferito che la chiamata non aveva una priorità alta e la ragazza doveva riagganciare. Il comportamento inspiegabile degli operatori del 112 forse è ...

Tennis - WTA Toronto 2019 : Camila Giorgi Esce al primo turno. Azarenka supera nettamente in due set l’azzurra : Troppa Vika Azarenka per Camila Giorgi nel primo turno del WTA di Toronto (Canada). L’azzurra, reduce dalla finale del WTA di Washington (Stati Uniti), esce di scena contro la bielorussa (n.39 del mondo). Un successo netto quello di Azarenka per 6-2 6-2 in 1 ora e 13 minuti di gioco. Giorgi non ha mai trovato la misura dei suoi colpi, soffrendo invece la forza da fondo della propria rivale, impostasi con una certa facilità. Nel primo set, ...

Formula 1 - la Mercedes ammette l’interesse per Max Verstappen : Toto Wolff Esce allo scoperto : Il team principal della Mercedes ha ammesso di seguire con attenzione l’olandese, sottolineando però di non averne ancora parlato con il padre La Mercedes è sulle tracce di Max Verstappen, il profilo del pilota olandese piace eccome a Toto Wolff, che ha ammesso di seguirne con attenzione la crescita. LaPresse/Photo4 Il team principal della scuderia di Brackley non ha voluto sbottonarsi, però dopo il Gp d’Ungheria ha comunque ...

Farmaci : ok al biologico per gli adolEscenti con dermatite atopica : Nuove armi per aiutare gli adolescenti con dermatite atopica. La Commissione europea infatti ha esteso l’autorizzazione all’utilizzo di dupilumab nell’Unione europea anche nei ragazzi di età compresa tra 12 e 17 anni con dermatite atopica da moderata a grave, candidati alla terapia sistemica. Si tratta del primo farmaco biologico approvato in Europa per il trattamento di questi pazienti, rileva Sanofi in una nota. “La ...

La Madonna è persona seria e il ‘macho’ del Papeete riEsce a imbrattare anche lei : Ci risiamo! Il ministro senza interno, non fa in tempo a vedersi, approvare il decreto-bis rinnegatore di ogni principio cristiano e costituzionale, che si affretta a dedicare la vittoria di Pirro a Maria, ma non la Madre di Gesù, per lui troppo impegnativa, ma a una Madonna prêt-à-porter, o, per essere più precisi, alla “postina” di Medjugorje, visto che da 38 anni porta messaggi su messaggi come fosse un rider a cottimo. Sono ...

Scuola - PAS e concorso straordinario ultime notizie : crEsce pericolosamente il pessimismo : Nei giorni scorsi, abbiamo riportato le dichiarazioni rilasciate dai principali esponenti sindacali in merito al preoccupante ritardo nella pubblicazione del decreto legge riguardante i PAS (Percorsi Abilitanti Speciali) e il concorso straordinario riservato ai docenti con più di 36 mesi di servizio. Le ultime notizie, a questo riguardo, non inducono all’ottimismo. pessimismo sul DL PAS e concorso straordinario docenti con più di 36 mesi ...

CrEsce il malessere nel M5s per la Lega. "Salvini ci logora" : "Salvini ci sta sfiancando, ci sta logorando". Per tutta la giornata nei corridoi del Senato impegnato a discutere e a votare il decreto sicurezza bis, è un coro unanime all'interno del Movimento 5 stelle. Sotto traccio non si nasconde lo scontento. Il pressing del vicepremier della Lega sul decreto sicurezza bis è stato fortissimo, quello sulla Tav è sempre più asfissiante. Sul decreto sicurezza i vertici M5s sono riusciti a limitare in ...

Zanzare - crEsce l’allarme per il virus che fa scoppiare il cervello : «Si è esteso» : L’allarme per il virus mortale, trasmesso dalle Zanzare, che colpisce il cervello con edema e infiammazione si estende. Dopo lo Stato della Florida è il Massachusetts. Il Dipartimento della Salute del Paese ha definito 7 città nel Sud-Est «ad alto rischio» di Eee. Il virus è stato rilevato in 92 campioni di Zanzare e un terzo di questi insetti appartiene a ceppi che possono trasmettere il patogeno all’uomo. «Abbiamo elevato il ...

Fognini Esce dalla top 10 atp - nuovo balzo in avanti per 17enne Sinner : Fabio Fognini esce dalla top 10 della classifica ATP. La mancata difesa del titolo a Los Cabos costa due posizioni al ligure, primo italiano.

La versione PC di Journey riEsce a regalarci l'esperienza definitiva? - analisi comparativa : Journey, il delizioso e rilassante gioco di ThatGameCompany sta finalmente per arrivare su PC, in esclusiva su Epic Games Store e, almeno in teoria, la transizione su questa piattaforma dovrebbe offrire l'esperienza definitiva: saremo di fronte allo stesso gioco, liberato da qualsiasi limitazione tecnica imposta dalle console e pronto a scalare sul miglior hardware presente sul mercato. Dopo averlo provato possiamo dire che ci sono tutte le ...