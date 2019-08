Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli di nuovo insieme per i figli

Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli Di Nuovo Insieme! : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli sono stati paparazzati insieme in vacanza in Sicilia insieme ai figli. C’è chi spera in un ripensamento della coppia. Ecco tutti i dettagli! Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli nuovamente insieme? Sono molti i fans del celebre cantante romano a sperarlo, dopo aver visto le foto della coppia insieme in Sicilia per una vacanza con i figli. E’ passato solamente un mese dalla separazione tra la modella e il ...

Brutto momento per Eros Ramazzotti - gravi accuse contro di lui : Guai per Eros Ramazzotti. Il cantante è stato accusato di plagio. A muovere le accuse è il musicista Lenny de Luca che ha chiesto i danni al cantante perché ha ravvisato molte assonanze tra la sua “Sogno d’amore” e “Due respiri”, il pezzo che Eros ha firmato insieme a Luca Chiaravalli e Saverio Grandi. “Due respiri” è stata poi cantata da Chiara Galiazzo che l’ha portata come inedito nella semifinale della ...

Eros Ramazzotti - la foto insieme con Marica incendia la rete : il dettaglio non passa inosservato : Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli potrebbero tornare a fare coppia fissa. A poco più di un mese dal comunicato ufficiale in cui hanno annunciato la separazione ufficiale, il cantante e la modella sono insieme in Sicilia con i loro due bambini. Marica ha raggiunto Eros Ramazzotti a Taormina nei giorni del compleanno della loro figlia Raffaela Maria, e hanno trascorso qualche giorno insieme tra ritrovati sorrisi, come testimoniano le foto ...

Eros Ramazzotti respinge le accuse di plagio per Due respiri : Controversia legale tra Eros Ramazzotti e Lenny De Luca intorno alla canzone Due respiri. De Luca rivendica di essere l’autore del brano, ma il cantante non ci sta e rimanda mittente ogni accusa di plagio. “Eros Ramazzotti e la Viameda edizioni srl rifiutando ogni accusa, procederanno a tutelarsi in ogni sede giudiziaria competente da richieste giunte a sette anni di distanza dall’ipotetico fatto”, annuncia il management in una ...

