Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia ex amiche? Vacanze separate in Sardegna e

Gianni Morandi in una foto con Face App al contrario con Elisabetta Canalis : Gianni Morandi è un vero e proprio influencer infatti sa come coinvolgere il suo pubblico, anche quello più giovane, attraverso post simpatici e divertenti. Come l’ultimo apparso sul suo profilo “Instagram” ufficiale: «La moda è invecchiarsi nelle foto. Io ho usato l’app al contrario. Che ne pensate, in questo modo, avrei speranze con una come lei?». Il messaggio è diretto a Elisabetta Canalis, nella foto infatti c’è la Canalis e il ...

“Stupenda!!!”. Elisabetta Canalis - il nuovo look piace da impazzire : Elisabetta Canalis è ancora una delle reginette di questa estate. Sempre attivissima su Instagram, anche durante questi mesi ha fatto sentire la sua presenza, aggiornando i tanti fan sui suoi spostamenti e vacanze. Dopo qualche giorno nella sua Sardegna con la famiglia, è tornata a Los Angeles, dove ha incontrato anche l’amica Alessia Marcuzzi, negli Usa per le ferie. Naturalmente le due, che sono molto amiche da anni, hanno condiviso sui ...

Alessia Marcuzzi ed Elisabetta Canalis : "Siamo come le Kardashian" : Estate in salsa hollywoodiana per Alessia Marcuzzi, che in attesa di tornare su Canale 5 con l'edizione vip di Temptation Island ha raggiunto l'amica Elisabetta Canalis a Los Angeles.Ad accompagnare la Marcuzzi il figlio Tommaso, primogenito avuto con Simone Inzaghi, al fianco di una Canalis impeccabile Cicerone. “Lei dice che dobbiamo fare la storia sulla Sunset, perché noi ci sentiamo molto Kardashian”, ha rivelato divertita Alessia su ...

Gianni Morandi usa FaceApp per ringiovanire e flirta con Elisabetta Canalis : “Ho speranze con lei?” : A chi si chiedesse ancora come mai Gianni Morandi è il re assoluto dei social, avanti anni luce a tutti i vip, ecco la dimostrazione: a differenza di coloro che usano FaceApp per invecchiarsi, il cantante ha fatto il contrario. E "ci prova" con Elisabetta Canalis, che risponde: "Rinfresca anche me".Continua a leggere

“Una signorina”. La figlia di Elisabetta Canalis è cresciuta : Skyler Eva è tutta la mamma : Moglie e mamma felice, Elisabetta Canalis si coccola figlia Skyler Eva. La piccola, che l’ex velina mora ha avuto da Brian Perri, compirà 4 anni il prossimo novembre. Nei giorni scorsi la mamma ha mostrato la piccola Skyler Eva impegnata in un’attività del tutto nuova per lei. Per la bimba, tutta sua mamma, è arrivato il momento di tagliare per la prima volta i capelli. La mamma l’ha portata dal suo parrucchiere di fiducia Niky Epi, a cui ...

Elisabetta Canalis si racconta : la vita intima dopo i 40 anni : Elisabetta Canalis si confessa in un’intervista a cuore aperto a Panorama, e stupisce lasciandosi andare anche a confessioni che riguardano anche la sua vita intima. Bellissima, dinamica, in forma smagliante, in questi giorni la ex velina, allieta i follower del suo seguitissimo profilo Instagram con scatti mozzafiato dalle sue vacanze in Sardegna. La showgirl ha ormai 41 anni, ma il suo fascino mediterraneo rimane quello della ragazza che ...

Elisabetta Canalis - una foto mozzafiato scatena il dibattito social : Elisabetta Canalis sta trascorrendo qualche giorno di vacanza in Italia insieme alla sua famiglia. Nelle scorse ore ha pubblicato una foto su Instagram che ha aperto un acceso dibattito: «Si è rifatta il seno?» Lo scatto la mostra insieme alla figlioletta su un catamarano al largo dell’isola di Tavolara. A catturare l’attenzione è il suo décolleté che appare piuttosto sodo ed esplosivo tanto da insospettire i fan. “Te**e innaturali ai massimi ...