Elezioni anticipate | Salvini “Voto anticipato | vedremo prima di settembre”

Salvini - Elezioni anticipate? «Lo vedremo anche prima di settembre» : Se prevarranno i dissidi all’interno del governo e ci saranno le condizioni per un voto anticipato «lo vedremo a breve», ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini

Matteo Salvini minaccia le Elezioni anticipate : Matteo Salvini minaccia le elezioni anticipate durante una conferenza stampa tenuta a Milano Marittima. Ha poi attaccato la riforma della giustizia bocciata giovedì in Consiglio dei ministri. Una nota della Lega definisce il provvedimento “vuoto e inutile”. In mattinata il ministro della Giustizia,

Brexit. Elezioni anticipate a Londra : Boris Johnson cresce nei sondaggi : Vola Boris Johnson. Il Partito Conservatore, nell’ipotesi di Elezioni anticipate ad ottobre, raggiunge e supera i laburisti. Lo rivelano sondaggi

Bruno Vespa su Elezioni anticipate : 'Mattarella potrebbe revocare gli Interni a Salvini' : Nel consueto editoriale settimanale pubblicato sul "Quotidiano nazionale", Bruno Vespa si cimenta sull'eventualità di elezioni anticipate. L'attuale situazione del governo giallo-verde guidata da Giuseppe Conte appare spesso vicina alla crisi irreversibile. Le reali chiavi di lettura fornite dallo storico giornalista Rai per poter interpretare le mosse nel Palazzo sono due. Occorre comprendere, infatti, se sarà l'attuale parlamento, la cui ...

Mara Bizzotto - retroscena clamoroso : "Non si andrà a Elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole" : "Se il Movimento 5 Stelle ha il coraggio di rispettare il contratto, si andrà avanti", premette la leghista Mara Bizzotto, ospite di Agorà Estate su Raitre. Poi sgancia la bomba sul governo giallo-verde. "Dico sommessamente che non si andrà alle elezioni anticipate perché Sergio Mattarella non vuole

Grecia al voto per le Elezioni politiche anticipate : Tsipras verso la sconfitta : Super favorita nei sondaggi è Nea Dimokratia, formazionedi centrodestra guidata da Kyriakos Mitsotakis. Una sua vittoriametterebbe fine all'era del governo di sinistra di AlexisTsipras

Chi ci guadagna tra Renzi e Zingaretti in caso di Elezioni non così anticipate : Il Partito democratico si divide anche sulle elezioni. O, meglio, sulla data. Matteo Renzi (con una gran parte dei suoi) è convinto che non si andrà al voto a settembre. Ritiene che il leader della Lega Matteo Salvini (con cui, secondo i maligni del Nazareno, l’ex segretario avrebbe ancora uno scamb

Sondaggi elettorali Demopolis : 51% italiani - no ad Elezioni anticipate : Sondaggi elettorali Demopolis: 51% italiani, no ad elezioni anticipate Continuità. Più di un italiano su due chiede all’esecutivo Conte di continuare a governare anche oltre l’estate. A sostenerlo è un Sondaggio dell’Istituto Demopolis per Otto e Mezzo. La maggioranza dei cittadini sembra essere sfinita da una campagna elettorale permanente che si è protratta oltre il voto europeo. Sondaggi elettorali Demopolis: governo, ...

Se si torna al voto mi candido al 100%! Alessandro Di Battista è pronto alle Elezioni anticipate : L'ipotesi di elezioni anticipate sembra molto vicina sentendo parlare l'ex deputato del Movimento 5 Stelle, Alessandro Di Battista. Che da una parte assicura che in tal caso si ricandiderebbe "al 100%", dall'altra spazza via la regola del doppio mandato del M5s sostenendo che in caso di elezioni anticipate non andrebbe considerata. L’ex deputato Alessandro Di Battista sostiene che non andrebbe considerata nel caso in cui il governo dovesse ...

Governo - Di Maio : “Noi responsabili ma non fessi. Elezioni anticipate? Non decide l’Europa” : “Dobbiamo affrontare questa procedura di infrazione per tutelare i conti dell’Italia, ma anche per abbassare le tasse. Noi saremo responsabili ma non fessi, perché se qualcuno pensa di voler tagliare i servizi, le pensioni le risorse per le scuole e le università troverà un muro in cemento armato nel Governo“. Lo ha detto il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, a Sassari per un tour elettorale in vista delle comunali di ...

Governo Conte - perché penso che non ci saranno Elezioni anticipate in autunno : di Luigi Manfra* Salvini ha vinto con un risultato superiore al previsto le elezioni europee. Nella Lega l’euforia è al massimo e tutti i maggiori esponenti del partito vorrebbero andare ad elezioni politiche anticipate per non perdere un’occasione, quanto mai propizia, di guidare finalmente un Governo di centrodestra con una maggioranza autosufficiente. Invece il vincitore delle elezioni esita, ed ha ricucito per l’ennesima volta il rapporto ...