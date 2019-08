Elementary 7 | le anticipazioni degli episodi di mercoledì 7 agosto su Rai 2

Fonte : dituttounpop

(Di mercoledì 7 agosto 2019)su Rai 2 la settima e ultima stagione, lediProsegue l’appuntamento su Rai 2 conin prima tv assoluta, due nuovia breve distanza dagli Stati Uniti dove l’ultima stagione della versione americana di Sherlock Holmes è attualmente in onda su CBS. Questa sera su Rai 27 e 8. A seguire, sempre in prima tv assoluta, duedi Blood & Treasure action d’avventura.o 7×07 Dalla Russia con droghe Sherlock, Watson e Bell si occupano di un omicidio ordito per vincere un appalto della DEA, riguardante le operazioni di pulizia del denaro recuperato durante le operazioni di sequestro di sostanze di stupefacenti. Il caso vede al centro un piano complesso che mira a far credere si tratti di un incidente con al centro anche un ex chimico russo arrivato negli USA grazie alla ...

Noovyis : (Elementary, le anticipazioni della terza puntata in onda il 31 luglio 2019 su Rai 2) Playhitmusic - - zazoomblog : Elementary 7 anticipazioni episodi di mercoledì 31 luglio su Rai 2 - #Elementary #anticipazioni #episodi -