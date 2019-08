Egiziano ucciso a Milano Arrestato un connazionale

Fonte : agi

(Di mercoledì 7 agosto 2019) Ieri in tarda serata la Polizia di Stato aha eseguito il fermo del pm nei confronti di un cittadinodel 1972, indiziato del delitto di omicidio nei confronti delMilad Gerges, trovato morto ieri mattina all'alba in viale Monza 101 a, nella periferia est della città. Maggiori dettagli verranno forniti nel corso della conferenza stampa che il dirigente della Squadra Mobile terrà alle ore 11 presso la Sala Scrofani della Questura di. A chiamare il 118 e le forze dell'ordine sono stati i vicini di casa della vittima per via delle urla che sentivano provenire dall'appartamento. La vittima, trentenne, era residente regolarmente in Italia e non risultava avere precedenti. Il corpo è stato trovato vestito, sul ballatoio, di fronte alla porta della casa. A ucciderlo sono state almeno tre coltellate all'altezza del collo. Sono ...

